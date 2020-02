Cela fait maintenant plusieurs mois que la famille Kardashian West s’est agrandie. En effet, Kim Kardashian et Kanye West ont désormais quatre enfants: North, Chicago, Saint qui a récemment fêté son anniversaire et Psalm. D’ailleurs, le petit dernier aurait chamboulé la grande sœur de Kylie Jenner. On vous explique pourquoi.

Kim Kardashian ne peut plus avoir d’enfants depuis sa deuxième grossesse au risque de mourir. Loin de baisser les bras concernant ses rêves de famille nombreuse, la jeune femme a fait appel à une mère porteuse. Depuis, celle qui serait en froid avec Kourtney a eu deux autres enfants. La belle brune nous montre qu’elle est une maman gaga bien qu’elle s’affiche toujours aussi sexy sur les réseaux sociaux. Malgré son bonheur, elle a un manque inconsolable: l’absence de son papa Robert Kardashian décédé en 2003 d’un cancer de l’œsophage. D’ailleurs, c’est lui qui l’a motivée à faire des droits.

Alors que leur mère porteuse était enceinte du petit dernier Psalm, le couple a rencontré une médium aveugle à Bali. Celle-ci a affirmé que le bébé serait la réincarnation de son papa décédé. A l’époque, personne ne savait que le bébé serait un garçon. Kim Kardashian était bouleversé. Et un autre événement a confirmé cette information: « La nounou de mon fils devait aller à une baby-shower et moi je devais vraiment quitter la ville, j’avais besoin d’elle, je lui ai dit : ‘vous pouvez l’emmener avec vous si vous êtes d’accord’ Elle y va, une femme vient droit sur elle et lui demande : ‘c’est votre fils ?‘ Elle dit ‘‘non, non, non, je suis sa nounou’ et la femme lui répond : ‘Dites à sa maman que ce bébé est la réincarnation d’un membre de sa famille' ».

En plus de la ressemblance entre Robert et le bébé, ils seraient tous les deux gauchers. Kim Kardashian a précisé: « Toute la famille est désormais persuadée que c’est mon père et être à son contact ça fait ressentir d’incroyables émotions (…) Je ne sais pas si je crois fondamentalement à la réincarnation, mais j’ai envie d’y croire ». Incroyable, non ?

