Il y a quelques jours, le très attendu épisode de « Keeping Up with the Kardashians saison 18 » a enfin été diffusé. Dans celui-ci, les fans découvraient les images de la violente altercation entre Kim Kardashian et Kourtney. Mais quels sont les rapports entre les deux bombes depuis ? On a enfin la réponse !

Les disputes entre sœurs existent chez toutes les familles même les plus connues ! En effet, le clan Kardashian Jenner est le parfait exemple. Récemment, Kim et Kourtney en venaient même aux mains. Concernant leurs rapports, la femme de Kanye West se confiait sans filtres sur le plateau d’Ellen Degeneres à qui elle a raconté: « Kourtney aime faire l’émission mais elle veut seulement filmer quand elle en a envie. Si un membre de la famille part en vacances ou prend du temps libre, les autres doivent prendre le relais. Depuis un an, Khloé et moi travaillons à sa place car nous avons besoin de contenu pour faire l’émission, ce qui est frustrant (…) Nous avons vraiment pris le temps de nous entendre et de nous écouter. Ce qui craint, c’est que la saison 18 sortira bientôt et que les choses empirent avant de s’améliorer. Elle et moi avons mis les choses à plat, nous avons parlé de tout et sommes arrivées à une entente ».

Mais où en sont-elles depuis ce fameux épisode ? Eh bien, il semblerait que les choses soient rentrées dans l’ordre. En cette période de confinement, Kim Kardashian a partagé un selfie sur Instagram où on peut la voir avec Kourtney et Khloé mais également Kylie Jenner. Elles allaient alors au restaurant et dans sa légende, la jeune femme précise qu’elles auraient aimé que Kendall soit de la partie. Preuve que tout est rentré dans l’ordre depuis cette période compliquée entre les deux mères de famille. Bon tout est bien qui fini bien.

Il y a quelques jours, le très attendu épisode de « Keeping Up with the Kardashians saison 18 » a enfin été diffusé. Dans celui-ci, les fans découvraient les images de la violente altercation entre Kim Kardashian et Kourtney. Mais quels sont les rapports entre les deux bombes depuis ? On a enfin la réponse !

Les disputes entre sœurs existent chez toutes les familles même les plus connues ! En effet, le clan Kardashian Jenner est le parfait exemple. Récemment, Kim et Kourtney en venaient même aux mains. Concernant leurs rapports, la femme de Kanye West se confiait sans filtres sur le plateau d’Ellen Degeneres à qui elle a raconté: « Kourtney aime faire l’émission mais elle veut seulement filmer quand elle en a envie. Si un membre de la famille part en vacances ou prend du temps libre, les autres doivent prendre le relais. Depuis un an, Khloé et moi travaillons à sa place car nous avons besoin de contenu pour faire l’émission, ce qui est frustrant (…) Nous avons vraiment pris le temps de nous entendre et de nous écouter. Ce qui craint, c’est que la saison 18 sortira bientôt et que les choses empirent avant de s’améliorer. Elle et moi avons mis les choses à plat, nous avons parlé de tout et sommes arrivées à une entente ».

Mais où en sont-elles depuis ce fameux épisode ? Eh bien, il semblerait que les choses soient rentrées dans l’ordre. En cette période de confinement, Kim Kardashian a partagé un selfie sur Instagram où on peut la voir avec Kourtney et Khloé mais également Kylie Jenner. Elles allaient alors au restaurant et dans sa légende, la jeune femme précise qu’elles auraient aimé que Kendall soit de la partie. Preuve que tout est rentré dans l’ordre depuis cette période compliquée entre les deux mères de famille. Bon tout est bien qui fini bien.