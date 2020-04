Cécilia a été révélée dans l’émission « Koh-Lanta ». Et c’est séparée du père de sa fille que celle qui a fait une apparition dans le clip de Keen’V a vécu sa grossesse seule. Heureuses à deux malgré tout, la danseuse a poussé un coup de gueule et a piqué son ex au passage. Aie, ça fait mal !

En août 2019, Cécilia s’ajoutait à la liste des candidates de télé-réalité qui sont devenues mamans. En effet, elle a accouché de son premier enfant qui est une adorable petite fille prénommée Swan. Elle avait alors révélé son choix d’être une maman solo au micro de Parler d’amour. En effet, la jeune femme était en couple durant cinq ans avec son ex avant cela: « Croyez-moi, ce n’était vraiment pas une blague de poisson d’avril. Je n’ai jamais eu la force de le quitter définitivement, et il a fallu que je sois enceinte de 5 mois pour y arriver ».

S’ils avaient gardé contact, Cécilia a posté un tacle qui voulait tout dire sur leur relation actuelle en janvier dernier lorsqu’elle a lâché sur ses réseaux sociaux: « Peu importent les conflits qu’on a toi et moi, le pire, c’est que tu ne t’intéresses pas à ta fille… ». Un an après avoir quitté son ex, elle ne regrette pas son choix. Bien au contraire.

Ainsi, l’ancienne candidate de Koh Lanta a lâché dans un long message posté sur Instagram: « Il y a un an, j’étais enceinte de 5 mois.Il y a un an, j’ai pris une sacrée décision. Celle que beaucoup de femmes n’osent pas forcément prendre par peur de ne pas avoir la force de tout gérer seule, et encore plus en étant enceinte. La fameuse décision de quitter la personne avec laquelle je partageais ma vie depuis plus de 5 ans pour pouvoir vivre une grossesse plus sereine. Dieu merci, j’ai eu cette force et cela m’a permit d’ouvrir les yeux. Une personne capable d’abandonner son enfant après une séparation… Une personne capable de renier son bébé après une rupture. Une personne capable de mentir plutôt que d’assumer le rôle d’une vie. Une chose est sûr, je ne me suis pas trompée sur la personne. Les filles, il vaut mieux être seule, que vivre avec une personne capable de faire cela. Pas besoin d’être en couple pour s’occuper d’un enfant, la preuve. Il faut juste s’accrocher et se battre. Ne pas se laisser abattre !! La vie est un combat continuellement. Si je devais refaire ma vie, okay je referais les mêmes erreurs pour avoir ma fille. Mais une chose est sûre, la prochaine fois je n’attendrais pas de foncer dans un mur pour me rendre compte de ce qui est bon pour moi 🙏💪 .On connaît tous le proverbe, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et n’oubliez pas, avec votre enfant vous ne serez PLUS JAMAIS seule ❤️ ».

Un adorable duo en tout cas !

