Kylian Mbappé a beau être l’un des jeunes sportifs les plus populaires dans le monde du football, il n’en reste pas moins l’un des plus généreux également. Très impliqué dans des associations, il n’hésite pas à faire des dons. Mais aussi à rendre visite aux enfants malades. Récemment, l’un d’entre eux a disparu et cela a déchiré le cœur de la star du PSG.

Qui a dit que d’être champion du monde rendait hautain ? Certainement pas Kylian Mbappé ! Bien que tout ce qu’il touche se transforme en or, celui qui a réalisé un rêve d’enfant n’oublie pas d’où il vient. De ce fait, il essaye de mettre du baume au cœur d’autres enfants qui malheureusement sont hospitalisés. Récemment, le footballeur a eu la triste « surprise » d’apprendre que l’un de ses supportes à qui il rendait visite a rendu son dernier souffle ce jeudi 28 mai 2020. Pas insensible à la nouvelle, il a décidé de lui rendre un dernier hommage.



Très chagriné par cette annonce, Kylian Mbappé a posté plusieurs photos du petit garçon prénommé Arthur accompagné du message suivant sur Instagram: « Notre Arthur est parti rejoindre les étoiles ce midi, je suis tellement abattu et en même temps tellement fier d’avoir pu rencontrer et tisser un lien avec ce garçon aussi fort que toi mon petit héros. Il a passé 8 mois à ce battre comme un super-héros et m’a appris au combien les choses les plus simples de la vie sont les plus importantes. Tu es et resteras un exemple pour tous. À nous te continuer, tous ensemble à te faire briller. Je t’aime. Ton pote Kylian 🙏🏽 ».

Un tendre hommage qui a beaucoup ému ses followers. En tout cas, cette délicate et touchante attention de la part de Kylian Mbappé risque de faire plaisir aux proches du fameux petit Arthur.

