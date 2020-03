Durant des mois, Kylie Jenner a réussi à nous berner afin de camoufler sa grossesse. En effet, elle avait officialisé l’heureux événement qu’au moment de la naissance de Stormi. D’ailleurs, c’est pour cela que la chérie de Travis Scott ne panique pas à l’idée d’être confinée à cause du Coronavirus.

C’est désormais officiel : Kylie Jenner et Travis Scott se sont rabibochés ! Pour rappel, ils s’étaient séparés en octobre dernier. C’est une source proche qui a annoncé la nouvelle au micro de nos confrères de The Sun: « Kylie et Travis sont de nouveau ensemble, mais ils font les choses tranquillement. Ils restent dans leur maison respective et ne veulent rien faire de trop public parce que si tout se passe mal, ils ne veulent pas annoncer une nouvelle rupture. En tout cas, ils sont ensemble et sa famille à elle est heureuse, mais souhaite qu’elle fasse attention (…) Kylie et Travis ont tous les deux tiré des bénéfices de leur rupture l’année dernière. La période d’éloignement était nécessaire pour les deux côtés car ils avaient besoin d’un peu d’espace ».

.@KylieJenner says her pregnancy prepared her for social distancing. pic.twitter.com/WMAKqd2Oll — Pop Crave (@PopCrave) March 19, 2020

Alors que de nombreuses personnes paniquent à l’idée d’être confinées pour une durée indéterminée, Kylie Jenner a donné son point de vue face à la situation. Et sachez qu’elle n’est pas vraiment stressée. Le motif ? Elle a déjà vécu cela… à sa façon ! En effet, la maman de Stormi a vécu cela lors de sa grossesse comme elle l’a confié dans sa story Instagram. . « Encore un autre rappel quotidien : il faut prendre ce confinement au sérieux et se placer en quarantaine ! Ceci est mon 8e jour. Ma grossesse m’a préparée pour ça. Je ne suis pas sortie de la maison pendant des mois. On est ensemble« , a-t-elle déclaré.

Au vu de la gravité de la situation, pas sûr que la Toile apprécie cette comparaison !

