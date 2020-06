Kylie Jenner et Travis Scott filent de nouveau le parfait amour. Mais depuis quelques temps, certains doutent de leur prétendue rupture. En effet, les parents de l’adorable petite Stormi sont accusés d’avoir menti sur leur situation amoureuse. STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques semaines, une source proche de Kylie Jenner et Travis Scott révélait qu’ils s’étaient rabibochés mais qu’ils restaient discrets au micro de The Sun. « Kylie et Travis sont de nouveau ensemble, mais ils font les choses tranquillement. Ils restent dans leur maison respective et ne veulent rien faire de trop public parce que si tout se passe mal, ils ne veulent pas annoncer une nouvelle rupture. En tout cas, ils sont ensemble et sa famille à elle est heureuse, mais souhaite qu’elle fasse attention (…) Kylie et Travis ont tous les deux tiré des bénéfices de leur rupture l’année dernière. La période d’éloignement était nécessaire pour les deux côtés car ils avaient besoin d’un peu d’espace » a raconté l’informateur.

Seulement voilà, des fans de celle qui est accusée d’avoir menti sur sa fortune ont des doutes quant aux informations diffusées sur leur vie. « Je pense qu’ils n’ont pas rompu. Ils ont toujours vécu dans la même maison avant même la mise en quarantaine, allant et venant entre celle qu’ils possèdent ensemble et la maison de Kylie. Je pense qu’ils veulent juste être discrets » a révélé un internaute. Un autre a écrit: « Je crois aussi qu’ils ont eux-mêmes publié les histoires de rupture avec les histoires de Drake et Tyga pour que cela paraisse honnête. Kylie a aussi commencé à suivre et aimer les publications des sœurs de Travis sur Instagram ».

