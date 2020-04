Kylie Jenner est actuellement confinée avec sa petite Stormi. Mais cette fois-ci, elle vient de faire le buzz concernant non pas sa vie de famille ou sentimentale ! En effet, une photo d’elle sans maquillage vient de surprendre la Toile puisqu’elle est complètement méconnaissable.

Décidément, le confinement n’est pas vraiment l’occasion de Kylie Jenner de se montrer à son avantage. En effet, la jeune femme a été critiquée pour avoir comparé la situation à sa grossesse bien cachée au monde entier. Cette fois-ci, c’est une photo d’elle sans maquillage et surtout sans autobronzant qui a choqué les internautes puisqu’elle a presque retrouvé tout ses traits de l’époque où elle l’avait pas eu recours au bistouri !

Très vite, les internautes ont réagi en masse et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils se sont lâchés. Ainsi, on a pu lire des tweets tels que: « Mdrrr’ le maquilleur de Kylie c’est Harry Potter je vois pas d’autre explication« . Ou encore: « Kylie Jenner on dirait les américaines chelous dans le fin fond du Mississippi qui passent leurs temps à jouer à la play et bouffer ». Mais aussi: « Depuis le temps vous saviez pas que Kylie c’était une arnaque ». D’autres personnes ont pris la défense de Kylie Jenner: « Mdrrr ça critique Kylie démaquillée alors qu’on ressemble toute à ça chaque matin », « Kylie restera plus belle que beaucoup d’entre nous » et « Pauvre Kylie Jenner elle a juste voulu sortir démaquillée on lui tombe dessus alors qu’elle est grave mims ».

En tout cas, on ne sait pas vous mais chez STAR24, on trouve que Kylie Jenner reste jolie malgré tout. Récemment, la jeune femme a dû se défendre face aux critiques concernant sa prise de poids ou encore sur le fait qu’elle n’ait pas le droit de se plaindre du confinement à cause de sa richesse !

