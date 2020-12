Délicieuse dans les desserts, vendue en bâton ou en poudre, la cannelle et son doux parfum aux saveurs d’antan, est avant tout une épice star d’hiver qui possède de nombreuses vertus. Utilisée depuis toujours en médecine chinoise, la cannelle est encore connue aujourd’hui pour ses multiples caractéristiques bénéfiques à notre santé.

On le sait tous, rien n’est meilleur qu’un remède aux produits naturels. Sur la liste, vous pouvez y ajouter la cannelle. Cette épice à la douce odeur qui parfume les plats aurait des propriétés bien plus intéressantes.

Tout d’abord, la cannelle est un excellent stimulant. En effet, selon une étude américaine publiée dans le Journal Of Clinical Nutrition en 2006, la cannelle ferait partie des 50 aliments les plus antioxydants. Un antiviral naturel, cette épice parfumée est efficace pour lutter contre les rhumes et les grippes. Parfaite pour boire en hiver, dans une infusion ou un thé et pourquoi pas faire une pierre de coup avec cette boisson chaude en favorisant la digestion. Effectivement la cannelle évite les ballonnements et les maux de ventre causés par un repas assez conséquent. Mais ses vertus ne se limitent pas là. Cette épice permet de rééquilibrer le taux de sucre dans le sang, ce qui éviterait les fameux coups de fatigue qui surviennent après la pause déjeuner du midi…En même temps, cela paraît logique, si celle-ci fait digérer, vous pouvez vous sentir que léger !

Réputée pour réguler le taux de sucre elle serait très réputée pour réduire le taux de diabète et de cholestérol et donc aider les personnes atteintes de diabète de type 2. Côté beauté, la cannelle a aussi ses atouts, elle renforce l’écaille des cheveux, les renforçant et réduisant leur chute. Vos cheveux pousseront plus vite, et son enzyme naturelle ( la peroxydase) , les rendra même un peu plus clairs !

Aimez vous la cannelle ?

Myriam Oueld

