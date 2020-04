Depuis le vendredi 3 avril 2020, les fans de « La Casa de Papel » ont pu se régaler sur Netflix. Seulement voilà, certains ont déjà dévoré toute la saison 4 qui nous laisse avec beaucoup d’interrogation. D’ailleurs, le personnage de Manille a beaucoup fait parler. Notamment par le fait que le personnage transgenre soit interprété par une actrice cisgenre.

En moins d’une semaine, beaucoup de fans ont fini La Casa de Papel après des mois d’attente. Il faut dire que le confinement aide les choses. Alors que la suite n’a pas encore été annoncé, Jaime Lorente fait le buzz avec son rap. D’ailleurs, « sa cousine » dans la série, Julia alias Manille a beaucoup fait réagir les fans. Et pour cause, les internautes reprochent à la production d’avoir choisi une actrice cisgenre pour interpréter une personne transgenre. Ainsi, on a pu lire des messages tels que: « S’ils souhaitaient réellement donner de la visibilité aux trans, la logique serait de mettre une actrice trans et ainsi de réussir à donner de la visibilité et de l’inclusion, non ?« . Ou encore: « C’est vraiment dommage j’ai été grave déçu parce que pour une fois le sujet de la transidentité est plutôt bien amené genre ils en font pas des caisses mais font quand même un peu de pédagogie.. donc c’est vraiment dommage que ce soit une femme cis« .

Ce à quoi, Bélen Cuesta alias Manille a déjà répondu au micro de El Espanol à qui elle a déclaré: « Je comprends la lutte des groupes d’acteurs et actrices trans. Je les soutiens beaucoup. Cependant, je pense que la liberté de création fait que les acteurs et actrices trans ont la possibilité et peuvent jouer des femmes cisgenres ou transgenres. C’est comme ça que ça doit se passer. De la même façon, je suis une actrice cisgenre qui joue une femme transgenre. Au final, je suis une femme (…) Une actrice cisgenre peut jouer une femme transgenre ou une femme transgenre peut jouer une femme cisgenre (…) Au final, nous lançons un message de visibilité (…) Nous avons comme objectif de créer de la visibilité sur le monde dans lequel on vit et montrer la diversité qui existe dans notre société« .

Voilà qui est dit !

Depuis le vendredi 3 avril 2020, les fans de « La Casa de Papel » ont pu se régaler sur Netflix. Seulement voilà, certains ont déjà dévoré toute la saison 4 qui nous laisse avec beaucoup d’interrogation. D’ailleurs, le personnage de Manille a beaucoup fait parler. Notamment par le fait que le personnage transgenre soit interprété par une actrice cisgenre.

En moins d’une semaine, beaucoup de fans ont fini La Casa de Papel après des mois d’attente. Il faut dire que le confinement aide les choses. Alors que la suite n’a pas encore été annoncé, Jaime Lorente fait le buzz avec son rap. D’ailleurs, « sa cousine » dans la série, Julia alias Manille a beaucoup fait réagir les fans. Et pour cause, les internautes reprochent à la production d’avoir choisi une actrice cisgenre pour interpréter une personne transgenre. Ainsi, on a pu lire des messages tels que: « S’ils souhaitaient réellement donner de la visibilité aux trans, la logique serait de mettre une actrice trans et ainsi de réussir à donner de la visibilité et de l’inclusion, non ?« . Ou encore: « C’est vraiment dommage j’ai été grave déçu parce que pour une fois le sujet de la transidentité est plutôt bien amené genre ils en font pas des caisses mais font quand même un peu de pédagogie.. donc c’est vraiment dommage que ce soit une femme cis« .

Ce à quoi, Bélen Cuesta alias Manille a déjà répondu au micro de El Espanol à qui elle a déclaré: « Je comprends la lutte des groupes d’acteurs et actrices trans. Je les soutiens beaucoup. Cependant, je pense que la liberté de création fait que les acteurs et actrices trans ont la possibilité et peuvent jouer des femmes cisgenres ou transgenres. C’est comme ça que ça doit se passer. De la même façon, je suis une actrice cisgenre qui joue une femme transgenre. Au final, je suis une femme (…) Une actrice cisgenre peut jouer une femme transgenre ou une femme transgenre peut jouer une femme cisgenre (…) Au final, nous lançons un message de visibilité (…) Nous avons comme objectif de créer de la visibilité sur le monde dans lequel on vit et montrer la diversité qui existe dans notre société« .

Voilà qui est dit !