Le mois dernier, Netflix dévoilait sa quatrième saison de « La Casa de papel ». En attendant d’être sûr(e)s que la suite soit confirmée et signée, de nouvelles révélations ont été faites concernant vos braqueurs préférés. Cette fois-ci, c’est le couple formé par Tokyo et Rio qui a fait parler. STAR24 vous en dit plus.

Il y a quelques jours, une incroyable théorie est née sur la Toile. En effet, selon certains fans de La Casa de Papel, Tokyo est la narratrice de l’histoire pour une raison précise. En effet, la jeune femme pourrait être la seule survivante du braquage et raconterait leurs aventures depuis sa cellule en prison. Une rumeur qui a déjà rendu folle toute la Toile mais qui est encore à prendre avec des pincettes tant que nous n’avons pas vu les prochains épisodes.

Séparés dans les derniers épisodes, Tokyo et Rio continuent de nous faire vibrer. Et pour certains, leur relation ne serait pas totalement jetée aux oubliettes. Première raison ? La façon dont la braqueur parle de lui depuis le premier épisode. On peut y sentir beaucoup d’affection. Par exemple, lorsque la grande copine de Nairobi a dit: « Rio… c’est ma faiblesse. C’est le Mozart des ordinateurs. Il code depuis l’âge de six ans et sait tout sur les alarmes et l’électronique. Concernant le reste, c’est comme s’il était né hier ». La preuve qu’ils réussiront toujours à se réconcilier ?

D’autres se disent que ce n’est pas possible comme on a pu le lire: « Ils ont vécu de jolis moments mais ce n’est pas de l’amour, plutôt de la passion ». Mais aussi: « il est trop jeune pour réaliser à quel point elle est toxique, et elle s’ennuie continuellement de lui ». Ou encore: « honnêtement, Tokyo et Denver (Jaime Lorente) formeraient un meilleur couple. Il y a une tension sexuelle évidente entre eux ». Et vous qu’en pensez-vous ?

En attendant, découvrez quel braqueur seriez-vous !

