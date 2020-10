Lacrim n’est pas du genre à rigoler et il le fait régulièrement savoir dans ses lyrics bruts et crus. Mais c’est également le cas dans la vie de tous les jours. Après avoir clashé et menacé Marc Blata sur les réseaux sociaux, ils se sont finalement rencontrés sur Dubaï.

Que s’est-il passé pour que Lacrim et Marc Blata soient en guerre ? Celui qui a dévoilé sa transformation physique avait été clashé par le blogueur à cause de son placement de produits pour un trader en juillet dernier. De ce fait, le rappeur avait lâché: « Je vois que l’autre, il a parlé Blata là. Je suis venu t’envoyer un message en privé (…) Quand tu parles avec moi tu dis que t’es pas un mec à buzz etc (…) Je vais t’expliquer. Dans tous les cas, tu as raison (…) Tu grattes pas dans ces trucs là parce que t’es mauvais. Toi t’as volé des gens. Quand je vais te croiser je vais te faire sonner l’oreille (…) Ce n’est pas la boîte à mon père, je ne suis pas patron. Je fais des placements et j’incite des gens à y aller parce que c’est vrai (…) Quand je vais venir à Dubai je vais te croiser je vais te faire gonfler l’oreille. C’est pas grave c’est humain ça arrive (…) Parle plus de moi (…) Je vais être méchant (…) Redis mon nom je vais te baiser tu vas voir ».

Mais où en sont-ils quelques mois plus tard ? Rentré à Dubaï, Lacrim a rencontré Marc Blata. « Bon la famille, j’espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je suis rentré à Dubaï. J’ai attrapé ce petit con » a d’abord lâché le rappeur. De son côté, l’influenceur a surenchéri et a lâché: « Ouais il m’a tiré les oreilles la famille. C’est officiel, il m’a attrapé. C’est un bon de ouf. (…) Il est venu, il a pris le temps, il a parlé avec moi. Franchement gros big up. Il y a eu des énervements un petit peu, en tout cas ça se termine bien. Enfin pour moi, j’ai pas fini dans un coffre ».

Quand Lacrim attrape Marc Blata à Dubaï ! pic.twitter.com/Towb75OuSH — Generasonrap (@generasonrap) October 20, 2020

Ouf, plus de peur que de mal !

