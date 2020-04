Lacrim n’est pas du genre à mâcher ses mots que ce soit pour le bon comme le mauvais. Littéralement fan du film turc « 7. Koğuştaki Mucize ! » diffusé sur Netflix, le rappeur a posté une adorable et surprenante vidéo sur Instagram. STAR24 vous donne tous les détails.

En cette période de confinement, Netflix est devenu notre meilleur ami. Que l’on soit connu ou non, nous essayons de tuer le temps comme on le peut. Et si vous êtes un minimum connectés, vous n’avez pas pu manquer le fameux film turc 7. Koğuştaki Mucize ! Récemment, Lacrim a partagé son coup de cœur pour l’actrice phare du film. Celui qui a vécu un tournage qui a mal tourné a ainsi écrit sur Instagram: « @nisasofiya cette petite ma bouleversé ,ce film est incroyable. J’ai jamais vu un enfant pourvoir transmettre autant d émotions Subrannallah..! Im with you lil sister !!!❤️❤️❤️allez la follow au Max !!! Lingo lingo !!! 🇹🇷 ».

A l’occasion de l’anniversaire de la fillette, Lacrim lui a également adressé un adorable message qui a été accompagné… d’une vidéo qu’elle lui a dédié directement ! « @nisasofiya Hahahahaha ma sœur je te souhaite un joyeux anniversaire et pleins de bonnes choses pour cette année !!❤️❤️❤️ from your brother « Allez tous et toutes lui souhaiter svp merci ». Hahahahaha my sister I wish you an happy birthday the best things for you !!❤️❤️❤️ », a-t-il écrit. Vous l’aurez compris, une amitié est déjà née entre les deux stars. E tout cas, ce soutien de la part du rappeur a beaucoup touché ses followers qui ont commenté la vidéo en masse.



« C’est sur après le confinement il vas aller la voir », « omgggg trop mignonne MashAllah 😍😍😍 Happy birthday ❤️❤️❤️ », peut-on lire dans les commentaires. Pour rappel, Nisa Sofiya Aksongur est l’interprète de la petite Ova dans le film ! Son jeu d’actrice a été totalement bouleversant !

