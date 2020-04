Cela fait maintenant plusieurs semaines que Lacrim s’entraîne de manière intensive. En effet, le rappeur est à fond dans le sport. Et il semblerait que son dernier cliché torse nu ait affolé les internautes. Hé oui, celui qui est sorti de prison a un sacré corps. STAR24 vous dit tout.

Il y a quelques jours, Lacrim surprenait tout le monde en affichant son rapport avec la star du film 7. Koğuştaki Mucize ! « @nisasofiya Hahahahaha ma sœur je te souhaite un joyeux anniversaire et pleins de bonnes choses pour cette année !!❤️❤️❤️ from your brother « Allez tous et toutes lui souhaiter svp merci ». Hahahahaha my sister I wish you an happy birthday the best things for you !!❤️❤️❤️ » a-t-il écrit sur Instagram à l’occasion de l’anniversaire de la fillette.

Mais là, c’est pour un autre sujet que l’artiste a fait parler de lui. En effet, Lacrim vient de dévoiler son corps super musclé sur Instagram. Hé oui, le rappeur ne se laisse pas du tout aller pendant le confinement. « Fumier de haut standing !!! », a-t-il simplement légendé le cliché. Pourtant, cela a suffit pour rendre fou ses abonnés qui lui ont fait remarquer qu’ils étaient impressionnés par sa transformation physique.

Ainsi, Lacrim a reçu des commentaires tels que: « Prête un muscle akhi 🤣💪💪 », « Ah mais c’est a toi que j’avais prêter mes pec ?« . Ou encore « Wsh 😲 t cho💪🏻 » et « Ah wallah faut que tu restes confiné toi 😂 », « La crème de Lacrim 💪🏻✅ ». Mais aussi: « Si si mon reuf sayez 6.3s 🚀 on a du chemin pour t’attraper ☝️💪🏽🙏🏽 », « hayyaayaaaiiiiii heyyy @officielacrim ça fait 4 jour on s’est pas entraîner !! demain c’est reparti pour la guerre🙈💣 .. Get Ready Fumier!! 💥💥💥💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼 ».

On vous l’accorde, chez STAR24 nous sommes également très impressionnés face à ce corps super musclé. Allez hop, on vous laisse on part s’entraîner pour suivre les traces de Lacrim nous !

