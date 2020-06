Cela fait maintenant plusieurs semaines que des rumeurs de grossesse circulent autour de Laura Lempika. D’ailleurs, l’ancienne petite amie d’Alain Rocben a semé le doute à cause de l’une de ses dernières apparitions sur le Snapchat de Manon Tanti. STAR24 vous révèle tout.

Laura Lempika et Nikola Lozina vont bientôt se dire « oui » pour le meilleur et pour le pire. Mais en attendant, ils vont participer au tournage des Marseillais VS le reste du monde 5 dans les jours à venir. D’ailleurs, celle qui a été lynchée à cause de son physique est soupçonnée d’être enceinte de son premier enfant. Certains pensent même que le couple va profiter du cross pour annoncer l’heureux événement. Mais en attendant rien n’a été confirmé pour le moment par les principaux concernés.

Toutefois, le fait qu’elle cache son ventre a semé le doute sur sa photo d’anniversaire a intrigué ses followers.

Cela dit, habitués par ses tenues sexy, les internautes trouvent étranges le fait que Laura Lempika porte que des choses amples comme sur cette vidéo:

Ainsi, on a pu lire sur la Toile des messages tels que : « Vu comment elle a pris de le poitrine c’est sa qui trompe en premier plus tout les truc large alors que de base c’est pas son style pour les placements de produit ya beaucoup de chose qu’elle ne fait plus ou reposte des anciennes vidéo ». Ou encore: « Comme les rumeur le disent soit disant elle va le annonce ds le cross mais svp tt le monde sans fou et surtout t le monde le sais les marseillais ils vont nous faire encore croire que personne le savais blabla il vont nous faire une semaine de épisode @bengiaz c pas de star Laura et niko tous et pub avec eux annonce grossesse annonce mariage tt et calcule pour voir de l’ argent et c gens là son idolâtre mon dieu surtout Niko et Laura quoi c vraiment pas des star pire qu les autres Quoi le cross s annonce nul ». Mais aussi: « Ils annonceront ca dans le cross de toute facon « .

