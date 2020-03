Il y a quelques semaines, Laurent a sorti son premier single « Cote » en featuring avec son acolyte Sissika. Un morceau plutôt dansant. Mais cette fois-ci, place à un peu de sérieux. En effet, celui qui a fêté ses trois ans d’amour avec Jazz s’est confié sur son passé en musique. STAR24 vous explique tout.

Laurent a vécu des choses. Mais il n’a pas toujours tout dit à ses followers. Cette fois-ci, le mari de Jazz a décidé de le faire en musique. Ainsi, dans « Autobiographie« , il a évoqué son papa qui a plusieurs fois fait des passages en prison. Mais pas que ! On peut y entendre le fait qu’il ait sauvé son fils Cayden de la noyade ou encore le cambriolage dont il été victime dans le sud de la France. Pour rappel, Jazz et lui avaient été agressés sous les yeux de leur fille Chelsea. Il avait même été violemment frappé. Fort heureusement, le bout de chou n’avait rien eu. De là, ils ont décidé de faire leurs valises et s’installer à Dubaï. La chanson se termine sur une bonne note puisque aujourd’hui tout semble aller pour le mieux au sein de la petite famille. Ouf, une jolie happyend.

Au passage, de nombreux internautes ont commenté le clip qui illustre ce vécu en mode scénario en noir et blanc. Ainsi, Laurent a pu recevoir des messages tels que: « L’histoire de Cayden m’a touché c’est tellement triste mais grâce Laurent il est en vie que Allah vous protège 😍😢❤️❤️❤️❤️❤️🤲🏼😊 ». Ou encore: « Franchement j’ai eu les larmes au yeux quand j’ai écouter sa car je vous suis depui tj et là de raconter votre histoire sa remonte des souvenirs et je vous aimes et vous êtes tellement beau ». Mais aussi:« C’était vraiment très touchant je vous souhaite le meilleur Vous êtes une magnifique famille et je pense et j’espère qu’aucun problème ou danger ne croisera plus jamais vos chemins,car vous ne méritez en aucun tout cela Sur ce bisous je vous aime fort❤️❤️ ».

Que pensez-vous de son nouveau single ?

