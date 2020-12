La nuit torride passée entre Maeva Ghennam et Sissika a provoqué beaucoup de dégâts. A tel point que Jazz a quitté les réseaux sociaux après les révélations de la Marseillaise. Laurent a même quitté la maison et ses enfants pour laisser sa femme tranquille… jusqu’à aujourd’hui. STAR24 vous raconte tout.

C’est la crise entre Jazz et Laurent ! Depuis que Maeva Ghennam a révélé que le jeune homme a trompé sa femme à plusieurs reprises, le couple bat de l’aile. La maman de Chelsea et Cayden a même décidé de tout quitter. De son côté, le principal accusé a décidé de briser le silence et assumer ses erreurs.

« Ce qui est sorti est vrai. J’ai discuté avec une fille et de là, pour moi, c’est comme ci j’avais déjà trompé ma femme. Pour moi, discuter c’est tromper. Je l’avoue, j’ai discuté (…) Là ce que tu es en train de faire, c’est d’humilier ma femme sur internet publiquement » a-t-il déclaré très ému. Après cela, il a fait une magnifique déclaration d’amour à Jazz tout en révélant qu’il ferait tout pour sauver sa famille. De plus, il n’a pas hésité à balancer que Maeva Ghennam entretenait son histoire avec Sissika depuis trois ans. Ce qui laisse comprendre qu’elle a trompé Greg. Il est monté au créneau face aux accusations de viol de cette dernière.

Une fois rentré chez lui pour s’occuper de ses enfants et les emmener à l’école, Laurent a repris la parole et a déclaré : « Je n’ai qu’une envie c’est de vivre normalement mais je ne peux pas (…) Par contre, je n’aime pas que l’on m’invente des vies (…) Cette fille-là, je ne l’ai jamais vu (…) Vous êtes capables d’inventer tout et n’importe quoi (…) J’ai une vie privée à gérer (…) M’inventer des vies comme ça c’est pas possible (…) Tout le monde en paye les conséquences (…) à cause d’une fille qui fait des conneries toute l’année (…) Comment elle ose parler et continuer sa méchanceté ? (…) ça dépasse tout »

L’histoire ne va pas s’arrêter ainsi donc…

