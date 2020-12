Les révélations n’en finissent plus depuis que Maeva Ghennam a annoncé que Laurent a été infidèle à Jazz. Si cette dernière s’est retirée des réseaux sociaux, son mari est prêt à tout pour se rattraper. STAR24 vous explique tout.

Laurent est anéanti depuis la polémique provoquée par Maeva Ghennam. D’ailleurs, le mari de Jazz s’est livré à ce sujet sur les réseaux sociaux. « Ce qui est sorti est vrai. J’ai discuté avec une fille et de là, pour moi, c’est comme ci j’avais déjà trompé ma femme. Pour moi, discuter c’est tromper. Je l’avoue, j’ai discuté (…) Là ce que tu es en train de faire, c’est d’humilier ma femme sur internet publiquement » a-t-il commencé par déclarer. Il a ensuite ajouté: « Je n’ai qu’une envie c’est de vivre normalement mais je ne peux pas (…) Par contre, je n’aime pas que l’on m’invente des vies (…) Cette fille-là, je ne l’ai jamais vu (…) Vous êtes capables d’inventer tout et n’importe quoi (…) J’ai une vie privée à gérer (…) M’inventer des vies comme ça c’est pas possible (…) Tout le monde en paye les conséquences (…) à cause d’une fille qui fait des conneries toute l’année (…) Comment elle ose parler et continuer sa méchanceté ? (…) ça dépasse tout ».

Seulement voilà, Laurent est prêt à tout pour reconquérir Jazz qui a été soutenue par Maya Niiya et à sauver son mariage. « Peu importe ce qu vous direz et notre futur, je serais toujours là pour ma femme. C’est elle que j’aime et pas une autre et je lui montrerais encore plus chaque jour que Dieu me donne sur Terre, on apprend de ses erreurs pour être meilleur. Et je la ferais revenir plus forte » a-t-il écrit dans sa story Instagram.

Une belle déclaration qui confirme sa culpabilité. Espérons que Laurent réussira à réparer ses erreurs et que Jazz va lui pardonner.

Les révélations n’en finissent plus depuis que Maeva Ghennam a annoncé que Laurent a été infidèle à Jazz. Si cette dernière s’est retirée des réseaux sociaux, son mari est prêt à tout pour se rattraper. STAR24 vous explique tout.

Laurent est anéanti depuis la polémique provoquée par Maeva Ghennam. D’ailleurs, le mari de Jazz s’est livré à ce sujet sur les réseaux sociaux. « Ce qui est sorti est vrai. J’ai discuté avec une fille et de là, pour moi, c’est comme ci j’avais déjà trompé ma femme. Pour moi, discuter c’est tromper. Je l’avoue, j’ai discuté (…) Là ce que tu es en train de faire, c’est d’humilier ma femme sur internet publiquement » a-t-il commencé par déclarer. Il a ensuite ajouté: « Je n’ai qu’une envie c’est de vivre normalement mais je ne peux pas (…) Par contre, je n’aime pas que l’on m’invente des vies (…) Cette fille-là, je ne l’ai jamais vu (…) Vous êtes capables d’inventer tout et n’importe quoi (…) J’ai une vie privée à gérer (…) M’inventer des vies comme ça c’est pas possible (…) Tout le monde en paye les conséquences (…) à cause d’une fille qui fait des conneries toute l’année (…) Comment elle ose parler et continuer sa méchanceté ? (…) ça dépasse tout ».

Seulement voilà, Laurent est prêt à tout pour reconquérir Jazz qui a été soutenue par Maya Niiya et à sauver son mariage. « Peu importe ce qu vous direz et notre futur, je serais toujours là pour ma femme. C’est elle que j’aime et pas une autre et je lui montrerais encore plus chaque jour que Dieu me donne sur Terre, on apprend de ses erreurs pour être meilleur. Et je la ferais revenir plus forte » a-t-il écrit dans sa story Instagram.

Une belle déclaration qui confirme sa culpabilité. Espérons que Laurent réussira à réparer ses erreurs et que Jazz va lui pardonner.