LBDC3 : Abou et Léana sont en crise, Anaïs est confuse dans sa tête

Les choses sont vraiment mal parties pour Melanight et Romain. Les tensions se font ressentir entre les verts et les noirs qui ne s’adressent plus la parole. Cela pèse Eva et Vivian. Découvrez ce qu’il s’est passé durant l’épisode 3 de La Bataille des Couples 3.

Il n’y a pas que l’amitié qui est en péril. C’est tendu, Abou et Léana. Ils ont touché le fond et ne communiquent pas. Il n’est pas bien. Melanight est déprimée. Eva et Vivian ne reconnaissent plus Thibaud. Julie n’hésitera pas à tourner le dos de sa copine pour respecter son alliance au vu des mots que la chérie de Romain a eu à son égard. Léana se confie à Anaïs Camizuli. Elle se pose des questions et n’a pas envie de faire des efforts avec Abou. Selon la principale concernée, son couple est nul et pas du tout soudé.

Pour Anaïs Camizuli, c’est un peu compliqué avec Stéphane. C’est confus dans sa tête avec tout ce qu’il s’est passé dans sa vie notamment son divorce tout récent. Elle veut vivre au jour le jour et ne se met pas la pression…contrairement à Abou. En effet, il ne comprend pas pourquoi Léana a besoin de se maquiller autant avant de partir en épreuve pour « se détendre ». Il s’énerve et le ton monte. Léana reproche à Abou de ne pas le rassurer.

Les cinq nouveaux couples partent pour leur première épreuves soit les roses, les oranges, les violets, les bleus et les blancs. Sous le même principe que leurs camarades, ils doivent faire la course au trésor attachés à un ballon dans la jungle. Léana panique déjà. Anaïs et Stéphane prennent l’avantage grâce à leur communication. Il y a des souris, des cafards et des serpents dans les caisses. Julie aide Anaïs. La guerre est déclarée entre Vivian et Raphael.