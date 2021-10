LBDC3 : Ahmed pète les plombs, les roses abandonnent

C’est l’heure de l’épreuve flash : les candidats doivent voter pour le meilleur binôme mais pas le sien ni celui de sa moitié… et c’est Eva et Maxime qui ont remporté 3000 euros chacun. Trêve de plaisanterie, il faut se préparer pour l’épreuve arena. Eddy se déguise en mettant une perruque, des talons pour aller dans le sens de leur stratégie.

Valeriya ne sait pas encore si elle compte gâcher l’épreuve ou non. Eva a du mal que Vivian soit aussi fort quand il est en binôme avec Anaïs Camizuli. Sarah Fraisou et Nicolo rigolent parce qu’elle commence à avoir envie de vomir. Ahmed monte au créneau en les voyant aussi complices. L’épreuve consiste à devoir faire deviner cinq ingrédients mystères en goûtant le visage. Ahmed monte de nouveau en pression.

Sarah Fraisou fait semblant de jouer pour aller dans le sens de son alliance. Ahmed s’en prend beaucoup à Nicolo. Valeriya a du mal dans son épreuve avec Gauthier malgré elle. Il a compris leur anti-jeu. Le grand frère des sœurs jumelles a appris qu’il ne fallait pas faire confiance à personne. Mais Raphael a décidé d’assumer sa technique. Les roses décident d’abandonner face à ce comportement immature et hors jeu pour eux. Vivian tente de les raisonner. Raphael prend son temps pour se mettre des bâtons dans les roues. A son tour, Eddy continue de gâcher l’épreuve en faisant n’importe quoi. Anaïs Camizuli et Vivian sont arrivés les premiers. Ce qui agace encore Eva.

Le premier couple immunisé de la semaine sont Eva et Vivian. La jeune femme craque. Sarah et Ahmed sont les deuxièmes. Ils sont à la table des pouvoirs. Les deux couples en danger sont les roses et les bleus. Nicolo n’accepte pas que Gauthier et Anastasia cherchent à partir au vu de l’anti-jeu de leurs rivaux.