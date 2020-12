Il y a quelques semaines, le casting de La Bataille des Couples 3 s’envolait vers la République Dominicaine. Très vite le binôme d’Anaïs Camizuli a été remplacé par la venue d’Eddy Flow qui en a profité pour mettre fin à son amitié avec Melanight. Aujourd’hui, la maman de Kessi a donné des nouvelles de son tournage. STAR24 vous raconte tout.

A la fin de l’été, Anaïs Camizuli a surpris tout le monde en annonçant qu’elle s’était séparée de son mari. « Comme vous vous en doutez, je suis séparée de mon ex-mari depuis un moment. Depuis presque 3 mois, nous avons pris d’un commun accord la décision de se séparer. Une décision difficile certes, mais qui à l’heure d’aujourd’hui est plus facile pour nous car on s’entend beaucoup mieux (…) Kessi est très heureuse comme ça. Elle voit son papa tous les jours et nous lui avons expliqué la situation. (…) Comme deux adultes, nous nous souhaitons mutuellement du bonheur. Nos chemins se séparent parce que le destin en a décidé ainsi. (…) Pendant 4 ans, il y a eu du respect avec mon mari. On se sépare parce qu’il n’y a plus d’amour » a-t-elle confié sur Snapchat.

Actuellement sur le tournage de La Bataille des Couples 3, la maman de Kessi a enfin donné de ses nouvelles et a raconté: « Je vous donne un petit peu des nouvelles. Moi ça va. Le tournage se passe super bien. C’est dur, je ne vous cache pas que c’est dur. Les épreuves sont très difficiles mais c’est kiffant de faire un tournage comme ça. C’est vraiment du dépassement de soi et j’ai hâte que vous puissiez découvrir les images à la diffusion (…) Merci pour tous vos messages. Et d’ailleurs je vais très bien, Kessi se porte très bien. Pour être très honnête, le tournage est assez hard. On ne s’arrête jamais mais ça vaut le coup parce que c’est canon et j’espère en tous cas que ça vous plaira à la diffusion (…) J’ai hâte d’avoir vos retours et je ne regrette absolument pas de faire ce tournage ! ».

Avez-vous hâte de la revoir sur les écrans ?

