LBDC3 : Les candidats passent à table, Anaïs devient méchante à cause d’Eddy

Le réveil est dur pour les noirs qui sont nominés pour la première fois cette semaine. Virginie en veut encore à Nicolo pour avoir fait des promesses au clan inverse. Mais que nous réserve l’épisode 29 de la Bataille des Couples 3.

Nicolo a promis qu’il ne voterait plus contre Sarah Fraisou et Ahmed. Ils lui en veulent encore alors il annule ses excuses. Le ton monte entre Gauthier et Anaïs qui le trouve hypocrite. Il en profite pour lui dire qu’il ne l’aime pas. Vivian trouve que la BFF d’Eddy met une mauvaise ambiance dans la villa et elle empêche son ami de parler. Depuis l’arrivée de son binôme, son attitude se serait transformée et elle est devenue plus méchante durant la compétition.

Pour l’épreuve arena du jour, Elsa emmène les candidats au restaurant. Ils vont devoir déguster. Les sacrifices seront au goût du jour avec cette semaine du dévouement. Les candidats doivent choisir qui va manger l’assiette et ceux qui vont boire le cocktail. Virginie et Nicolo se déchirent déjà car l’italien a peur que sa chérie ne fasse pas d’effort durant l’épreuve. Les insectes font paniquer les candidats, tout le monde crie et a peur. Les roses et les rouges prennent de l’avance.

Ahmed n’y va pas de main morte alors que Nicolo refuse de toucher à son assiette…et remporte l’épreuve. Place à la deuxième manche : l’heure du cocktail. Lait de coco, ver de palmier, fruit exotique, jus de foie de veau et bouillon de carcasse de poisson… voici les ingrédients du fameux smoothie des candidates. Elles se déchainent et c’est Valeriya qui a réussi l’épreuve haut la main. Les roses sont déçus que même Virginie n’ait pas donné de sa personne pour cette épreuve. Les bleus sont nominés. Les candidats rentrent et racontent tout aux verts et aux noirs. Gauthier en veut à Virginie et Nicolo. D’ailleurs, Nicolo ne reconnaît plus sa chérie, il la trouve mauvaise et a envie de partir.