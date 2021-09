LBDC3 : Eva ne se sent pas respectée par Vivian, Léana est fière d’Abou

Abou et Leana trouvent le premier mot. Ils prennent l’avantage. L’épreuve n’entache pas la complicité entre Lou et Krech. Anaïs Camizuli et Stéphane sont plus concentrés que jamais alors que les oranges remontent la pente petit à petit…. Résumé de l’épisode 4.

Léana et Abou arrivent finalement les premiers et sont donc immunisés. Ils sont suivis par Anaïs Camizuli et Stéphane. Julie craque parce qu’ils n’arrivent pas à avancer. Elle n’a plus envie de se battre. Les roses leur donnent un coup de main et ils finissent troisièmes. Il n’y a plus que les roses et les bleus qui galèrent. Virginie craque. L’épreuve est finie. Ils risquent donc l’élimination. Vivian provoque Tiffany en mettant ses chaussons étant donné qu’ils ne lui parlent plus.

Maxime et Valeriya n’apprécient pas son comportement étant donné qu’ils sont censés être alliés. Les cinq autres couples reviennent à la maison et annoncent les résultats de la première épreuve. Vivian et Eva sont seuls contre tous au niveau des alliances, l’élimination est proche. Ils doivent sauver leur peau et commencent à pousser à voter contre les bleus. Eva reproche à Vivian d’être trop dans la stratégie. Les candidats décident de se détendre malgré tout en allant en boîte de nuit. Eva compte montrer à Vivian que son attitude lui fait de la peine. Elle lui reproche de n’avoir aucune parole. Valeriya et Maxime mettent le feu sur la piste de danse.

Vivian fait son mea culpa auprès de Raphael. Melanight est triste de cette mise à l’écart et se livre sur la situation avec Léana. Elle est triste de voir son amie comme ça. Elle a l’impression qu’il n’y en a que pour Romain. Il est touché par sa prise de position. Ils pensent avoir passé un cap dans leur relation. La candidate est sûre d’elle : ils ne se quitteront jamais. Léana pense que l’épreuve leur a fait du bien alors qu‘Abou a l’impression qu’elle s’éloigne de lui. Elle est fière d’eux et du fait que c’est un homme qui se dépasse. Vivian présente ses excuses à Eva. Elle ne se sent pas respectée et pense qu’il n’en a rien à faire d’elle.