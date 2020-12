Il y a quelques semaines de cela, Léana s’envolait vers de nouvelles aventures en partant sur le tournage de « La Bataille des Couples 3 ». Interrogée à ce sujet et concernant les rumeurs autour d’elle, l’ennemie jurée de Cassandra a brisé le silence. On vous raconte tout.

Malgré la pandémie de COVID-19, l’année 2020 a été chargée pour Léana. En effet, la brune pulpeuse a participé à La Villa des cœurs brisés 6. A peine rentrée de tournage, celle qui a failli participer à Secret Story a refait ses valises et est partie en République Dominicaine pour figurer au casting de La Bataille des Couples 3.

Lors d’un question réponse organisé sur Instagram, un internaute lui a demandé : « Six mois que tu es avec ton et il n’y a pas longtemps tu sortais avec Abou. Tu l’as donc trompé ? ». Face à cette question, Léana a simplement expliqué: « j’ai quitté mon mec sur le tournage de La Villa quand j’ai senti qu’on s’entendait bien puis j’ai essayé avec Abou… Mais quand je me suis rendue compte que mes sentiments étaient trop forts pour le quitter je pensas à lui sans cesse. J’avais pas encore quitté Abou, j’ai revu mon ex. Voilà j’assume mais deux jours après on partait faire la Bataille avec Abou j’ai accepté de la faire depuis un moment je ne pouvais pas abandonner ». Une honnêteté fidèle au caractère de la candidate de télé-réalité et qui aura le mérite d’être clair.

Récemment, Anaïs Camizuli a quitté le tournage pour retrouver sa fille qui lui manquait trop. Le tournage de La Bataille des Couples 3 est toujours en couple. Reste à savoir quel duo finira par remporter le titre et succédera donc à Mélanie Dedigama et Vincent ou encore Jesta et Benoît. Que pensez-vous des explications de Léana ? Comment auriez-vous réagi à sa place selon vous ?

