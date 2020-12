Après sa participation à La Villa des cœurs brisés 3 où elle s’était rapprochée de Gabano, Nadège Lacroix s’est retirée des écrans pour se consacrer au théâtre. Très épanouie en amour désormais, elle a accepté de dévoiler son chéri dans une émission en participant à la Bataille des Couples 3.

Nadège Lacroix a souvent eu le cœur brisé mais aujourd’hui tout va pour le mieux. Cela fait maintenant plusieurs mois que la Suissesse file le parfait amour avec son chéri. D’ailleurs, elle n’hésite pas à s’afficher à ses côtés et à lui faire des déclarations d’amour telles que: « ❤️ L homme de ma Life ! ❤️.Celui grâce à qui je m épanouis chaque jour ! Celui qui me donne envie de grandir et de construire ! Celui qui est le seul et l unique ! ❤️ mon tout ! ❤️ @stef_rugg« . Retirée des écrans et à fond dans ses projets professionnels, la jeune femme va finalement faire son retour grâce à La Bataille des Couples 3.

Lors d’un question/réponse organisé sur Instagram, Nadège Lacroix a révélé pourquoi elle avait finalement accepté de participer à La Bataille des Couples 3. « Ahahah très bonne question. A la base, je ne pouvais pas y aller, mais quand les théâtres ont fermé, mes obligations professionnelles de novembre se sont envolées. C’était maintenant ou jamais ! Et j’ai adoré partager cette aventure avec Monsieur Ours même si ça n’a pas été facile » a expliqué la gagnante de Secret Story 6.

Stefano et Nadège Lacroix se sont retrouvés face à des candidats tels qu’Anaïs Camizuli et Eddy Flow, Melanight et Romain ou encore Maxime de The Circle et Valéria, Raphael Pépin et Tiffany, Sarah Fraisou et Ahmed, Vivian Grimigni et Eva Ducci, Leana et Abou, Lou (The Circle France) et Kreshnik, Virginie et Nicolo ou encore Julie et Thibaut.

Et vous, êtes-vous heureux de retrouver Nadège Lacroix ?

