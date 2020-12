Nadège Lacroix est à nouveau passée sur le billard pour refaire son nez. Une opération que la blonde de 34 ans avait déjà subi en 2016. Star24 vous révèle toutes les raisons et explications de la belle.

L’ancienne candidate de Secret Story 6 a voulu à nouveau refaire son nez, déjà modifié par la chirurgie pour lui donner un aspect « plus fin et plus droit » ainsi que pour « réduire la longueur », ce qu’elle déclare dans une story Instagram. Les 7 et le 8 décembre 2020, la belle suisse a partagé avec ses abonnés les raisons de son opération, car rappelons nous, la convalescence de sa première rhinoplastie n’avait pas été de tout repos. Visage tuméfié et couvert d’ecchymoses, Nadège avait ressenti d’atroces douleurs.

Cette fois ci, l’ex de Gabano, se filme sur son lit d’hôpital avec un gros pansement sur le nez. Elle rassure ses abonnés disant: « Ca va je suis bien, je n’ai pas beaucoup de bleus« . Comme toute intervention chirurgicale, le résultat final n’est pas certain de plaire et Nadège, perplexe, a beaucoup d’interrogations. Elle avait d’ailleurs déclaré suite à sa précédente opération du nez que « Forcément après ce type d’opération, il y a des hauts et des bas. Quelques angoisses quant au résultat. Et si je préférais mon ancien nez ? Et si mon charisme s’en était allé lors de l’opération ? Je ne veux pas ressembler à tout le monde ».

Celle qui a disparue des ondes, et qui devait arrêter toute téléréalité a d’ailleurs annoncé son comeback dans La Bataille des Couples 3, une aventure qu’elle partagera avec son compagnon depuis deux ans, Stefano. Lors d’une session réponse sur Instagram elle répond à ses abonnés affirmant « À la base, je ne pouvais pas y aller mais quand les théâtres ont fermé, mes obligations professionnelles de novembre se sont envolées donc c’était maintenant ou jamais ! Et j’ai adoré partager cette aventure avec Monsieur Ours même si ça n’a pas été facile ».

On espère tout de même qu’elle se rétablira vite et qu’elle sera satisfaite de son nouveau nez !

Myriam Oueld

