LBDC3 : Raphael gaffe complètement, les gris sont dans le doute

Les candidats partent se détendre lors d’une virée en buggy juste avant la prochaine cérémonie. La bonne humeur est au rendez-vous, c’est plutôt efficace… mais pour combien de temps ? Découvrez le résumé de l’épisode 41 de La Bataille des Couples 3.

Raphael et Tiffany jouent le jeu et restent à la villa pour faire semblant de ne pas vouloir s’amuser avec des traitres. Eva et Vivian s’isolent avec Maxime et Valeriya, leur alliance s’interroge. Vivian avoue qu’il a les fesses entre deux chaises. Les roses lui font confiance. A leur retour de la villa, Raphael fait une boulette auprès des oranges. L’heure de la cérémonie approche. Les oranges viennent tout balancer à leur alliance sur le fait que Raphael serait énervé contre Maxime mais qu’il ne voterait jamais contre lui. Si Vivian et Eva lui mettent à l’envers, les noirs ne vont plus leur faire de cadeaux au vu de ses multiples trahisons. Raphael doit trouver le moyen de se concerter discrètement avec Maxime. Le mari de Valeriya veut jouer la carte des punchlines pour inverser la tendance.

C’est l’heure de la huitième cérémonie. Malgré la stratégie, les gris ont peur de se faire prendre à leur propre jeu. Les candidats font le bilan de la semaine de la solidarité. Les bleus restent positifs car ils jugent s’être améliorés. Nadège croit encore dur comme fer qu’elle a sa vengeance avec la nomination des gris mais c’était sans se douter qu’il s’agisse d’une stratégie. Maxime et Raphael continuent de faire semblant de s’échauffer. Valeriya quitte la cérémonie, l’alliance ne sait plus si elle fait semblant ou non tellement elle joue bien la comédie. Eva et Vivian se déchirent. Ils ne sont pas d’accord sur les votes. La jeune femme n’a pas envie de voter, elle est trop tiraillée ce soir. Les bleus n’ont reçu aucun vote contre eux !