LBDC3 : Raphael et Maxime en danger, Sarah s’attaque à Nadège

Les choses se corsent dans l’épreuve arena puisque c’est serré entre les noirs, les blancs et les oranges. C’est Anaïs et Eddy qui réussissent l’épreuve. Vivian se rend compte qu’il a été dur avec Eva quand elle abandonnait maintenant qu’il peine à réussir l’épreuve. Les noirs sont les deuxièmes à avoir réussi.

Les bleus n’ont plus d’œufs, ils ne sont plus dans la course. Eva ne veut pas que Vivian abandonne. Les roses ne s’attendaient pas à cette victoire. Anaïs et Eddy veulent faire la fête pour célébrer leur victoire. Gauthier essaye de comprendre pourquoi ils n’ont pas réussi à remporter. Maxime est venu se réjouir avec son alliance cachée avec la bande organisée. Raphael sent le danger et préfère en faire part à Maxime puisque Vivian est au courant.

Tous les candidats décompressent en dansant sur la plage… sauf Ahmed et Sarah. Cela attriste beaucoup Eddy et Anaïs. Eva réconforte Vivian par rapport à l’échec durant l’épreuve arena. Ils se confient et se retrouvent comme avant. Gauthier met carte sur table avec Raphael en balançant sa stratégie et pourquoi il souhaite le nominer. Les noirs s’en frottent les mains en bons compétiteurs qu’ils sont ! Sarah titille ses rivaux, Nadège n’hésite pas à la recadrer.

Le ton monte entre les deux femmes. Depuis le début, elles sont l’une contre l’autre. Sarah reproche à Nadège et son chéri d’être hypocrites. Elle est une haineuse : on ne peut pas lui dire que t’as rien contre elle et lui tirer dessus. Maxime fait une surprise à Valeriya en lui faisant un petit déjeuner sur la terrasse. Malgré la compétition, il faut savoir garder du romantisme. Les blancs et les noirs concertent Ahmed par rapport au comportement de Sarah avec Nadège. Ils l’ont trouvé méchante. Le ton monte entre Raphael et Gauthier. Il aurait trop pris la confiance depuis son arrivée.