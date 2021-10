LBDC3 : Raphael raisonne les roses, Nicolo devient jaloux

Gauthier et Anastasia veulent abandonner mais cela ne leur ressemble pas. Eddy refuse qu’ils s’en aillent. Raphael le prend à part et décide de raisonner les roses. Retour sur l’épisode 35 de La Bataille des Couples 3.

Eva n’est pas bien, elle en veut encore à Vivian. Réussira-t-elle à passer au dessus lors de leur soirée ? Les roses ne sont pas venus avec leurs camarades. Sarah essaye de réconcilier les verts en els faisant danser ensemble. Raphael et Tiffany titillent les bleus sur cette semaine, Virginie monte au créneau. Nicolo est persuadé que Raphael « la kiffe » vu qu’il vient toujours vers elle. Gauthier débarque à la soirée avec Anastasia.

Vivian veut arranger les choses avec Eva. Elle souffre et est en manque d’amour. La candidate lui reproche que ce n’est pas la première fois. Elle lui annonce qu’elle lui laisse une dernière chance sinon elle le quitte. Anaïs a la tête en France. Elle pense à sa fille et son ex mari. Elle se demande s’ils ont bien fait de se séparer pour un manque de communication et non pas pour de la trahison ou de la tromperie. Sa vie de famille lui manque. Elle en parle avec Tiffany.

Eddy vient réveiller les roses et les bleus avec Anaïs. Vont-ils enterrer la hache de guerre ? Ils veulent remettre de la bonne humeur au sein de la villa. Gauthier discute avec la bande organisée concernant les nominations. Ils mettent les choses à plat. C’est l’heure pour les rouges et les verts de se rendre à la table des pouvoirs. Mais cette semaine, les règles changent puisqu’il n’y aura pas trois mais deux nominés. Ils vont devoir switcher l’un des couples nominés avec un autre qui ne l’est pas. S’ils ne se mettent pas d’accord, c’est les rouges et les verts qui prendront cette place.