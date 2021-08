LBDC3 : Romain et Melanight déjà seuls contre tous ? Sarah ne le sent pas !

Après plusieurs mois d’attente, La Bataille des Couples 3 fait enfin son arrivée sur TFX. Cette année, Elsa Fayer remplace Christophe Beaugrand à l’animation mais ce ne sont pas les seules surprises de l’aventure. STAR24 vous dévoile tout ce qu’il s’est passé lors du premier épisode.

Les cinq premiers couples arrivent et découvrent la maison. De premières tensions se font ressentir entre Melanight et Eva. Et pour cause, la chérie de Romain pense qu’elle n’est pas sincère avec son ami Vivian mais elle lui reproche également d’être trop diva. Sarah Fraisou intervient parce qu’elle trouve que son couple n’est pas mieux. De plus, Romain lui aurait manqué de respect et s’est permis d’avoir des propos intolérables sur sa petite amie. Le principal concerné est un peu déçu. Mais la valise spéciale gadget de Vivian pourrait alléger l’ambiance.

Mais pas le temps de niaiser pour les candidats, la première épreuve arrive déjà. Sarah Fraisou en profite pour piquer les jaunes (Romain et Melanight) en faisant référence au « jaune cocu ». Grâce à l’épreuve du before, Tiffany et Raphael ont déjà 20 000 euros d’avance dans leur cagnotte. Lors de cette course, il faudra aller chercher un coffre en mer et le ramener dans le sable avec un pilier de l’amour dedans. Il faudra ensuite retrouver le coffre correspondant enterré dans le sable et résoudre un problème mathématique. Le premier couple arrivé élimine le couple de son choix. Melanight et Romain prennent l’avantage grâce à Vivian et Eva. Raphael et Tiffany prennent ce coup de main très mal.

Pour les premiers portraits, Maxime et Valeriya sont les gris. Ils se sont récemment mariés. Le couple ukrainien a un passif sportif plutôt lourd entre la danseuse latine et le basketteur. Mais pour eux, il n’y a pas que le physique, il y a la stratégie. « On a pas besoin d’amis, on en a beaucoup, on est là pour gagner » ont-ils annoncé. Ils veulent remporter l’aventure pour payer leur lune de miel de rêve !

Cela fait maintenant deux ans que Tiffany et Raphael (les noirs) sont en couple. Ils se qualifient de vrais aventuriers. La jeune femme s’y connaît dans ce genre d’aventure grâce à son passé où elle a été finaliste dans Koh-Lanta. S’ils gagnent la Bataille des Couples, ils veulent construire leur villa de rêve !

Délestée de quarante kilos, Sarah Fraisou s’est donnée un nouvel objectif avec Ahmed. Ils sont les rouges. Cela dit, la jeune femme a peur que son chéri boxeur lui mette la pression sur les épreuves sportives. Pour eux, il n’y a pas d’amitié dans cette aventure. Eux aussi ont pour projet de construire une maison.

Vivian Grimigni et Eva Ducci sont fusionnels et sont les mêmes. Ils forment les verts. De son côté, le jeune homme a déjà fait la Bataille des Couples et n’a pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Sa chérie a été formelle : il n’a pas intérêt à lui manquer de respect sinon elle s’en va. Proches de leurs mamans, ils veulent leur offrir un voyage de rêve en famille !