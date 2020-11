Sarah Fraisou et Ahmed ont dit adieu à « La Bataille des Couples 3 ». Ont-ils été éliminés ou alors sont-ils partis de leur plein gré ? STAR24 vous donne la réponse dans cet article.

Il y a quelques jours, STAR24 vous révélait que Mélanight et Romain auraient été exclus de La Bataille des Couples 3 après une altercation avec Julie, Sarah Fraisou et leurs chéris. Cette fois-ci, il semblerait que c’est la candidate qui a perdu du poids qui a quitté l’aventure. « Très très heureuse de rentrer chez moi… Mais très heureuse vraiment ! Et je vous rassure, on a vraiment pas été éliminés (…) Si vous saviez comment on ferme notre bouche, on prend sur nous de ouf. Mais est-ce que pour une fois je vais savoir tenir ma langue jusqu’au bout ? Plus jamais ! Je déteste quand on nous prend pour des cons, parce qu’on est pas aussi bêtes que ça ».

Sarah Fraisou a ensuite ajouté: « Parce que clairement si on se met à parler vous allez être choqués, comme nous on l’a été. Là je vous parle à tête reposée, j’ai pleuré, j’ai pété un plomb mais parce que je déteste être prise pour une conne, une vraie conne (…) Alala, La bataille des couples… Je me rappellerai de ce programme, mais pas pour les bonnes raisons et attention pas des candidats. Les candidats il y en a qu’on kiffe, il y en a qu’on aime pas mais en tout cas de nos potes on est vraiment pas déçus, vraiment pas. C’est la mécanique qui nous dérange… Je dis ça, je dis rien ». Si pour le moment, les deux tourtereaux n’ont pas pris la parole pour dire exactement ce qu’il s’est passé, Aqababe a donné quelques éléments.

Selon le blogueur, les deux tourtereaux auraient quitté l’aventure après une épreuve qui a fait que la jeune femme voyait son mari nominé. Ni une ni deux, ils ont pris leur décision. Seulement voilà, il semblerait qu’il s’agissait d’une fausse alerte et d’un départ « pour rien ».

Comment auriez-vous réagi à la place du couple ?

