Il y a quelques jours, Sarah Fraisou rentrait du tournage de La Bataille des Couples 3 avec Ahmed. Seulement voilà, la jeune femme vient de passer un nouveau cap dans leur relation : elle est partie à Dubaï sans lui. Elle s’est livrée sur Snapchat. STAR24 vous raconte tout.

La diffusion de La Bataille des Couples 3 risque d’être incroyable. Une fois rentrée de République Dominicaine, Sarah Fraisou a annoncé la couleur en disant: « Très très heureuse de rentrer chez moi… Mais très heureuse vraiment ! Et je vous rassure, on a vraiment pas été éliminés (…) Si vous saviez comment on ferme notre bouche, on prend sur nous de ouf. Mais est-ce que pour une fois je vais savoir tenir ma langue jusqu’au bout ? Plus jamais ! Je déteste quand on nous prend pour des cons, parce qu’on est pas aussi bêtes que ça (…) Parce que clairement si on se met à parler vous allez être choqués, comme nous on l’a été. Là je vous parle à tête reposée, j’ai pleuré, j’ai pété un plomb mais parce que je déteste être prise pour une conne, une vraie conne (…) Alala, La bataille des couples… Je me rappellerai de ce programme, mais pas pour les bonnes raisons et attention pas des candidats. Les candidats il y en a qu’on kiffe, il y en a qu’on aime pas mais en tout cas de nos potes on est vraiment pas déçus, vraiment pas. C’est la mécanique qui nous dérange… Je dis ça, je dis rien ».

Il y a quelques heures de cela, Sarah Fraisou s’est envolée vers Dubaï. Un moment difficile pour celle qui a perdu beaucoup de poids. Elle a confié sur Snapchat: « Je suis triste de ouf, je suis dégoûtée. J’ai quand même laissé mon homme, il a des trucs à faire c’est la vie. Il faut savoir que nous ça fait un an et demi qu’on est ensemble et qu’on ne s’est jamais vraiment séparés autant de temps ou du moins voyagé l’un sans l’autre. C’est très bizarre, je pense que je vais m’en rendre encore plus compte ce soir quand je vais arriver à l’appart et que je vais être toute seule. Mon mari sache que je t’aime (…) Oui je suis contente d’aller à Dubaï (…) et en même temps j’ai laissé mon coeur à Paris.

Se quitter pour mieux se retrouver… Courage !

Il y a quelques jours, Sarah Fraisou rentrait du tournage de La Bataille des Couples 3 avec Ahmed. Seulement voilà, la jeune femme vient de passer un nouveau cap dans leur relation : elle est partie à Dubaï sans lui. Elle s’est livrée sur Snapchat. STAR24 vous raconte tout.

La diffusion de La Bataille des Couples 3 risque d’être incroyable. Une fois rentrée de République Dominicaine, Sarah Fraisou a annoncé la couleur en disant: « Très très heureuse de rentrer chez moi… Mais très heureuse vraiment ! Et je vous rassure, on a vraiment pas été éliminés (…) Si vous saviez comment on ferme notre bouche, on prend sur nous de ouf. Mais est-ce que pour une fois je vais savoir tenir ma langue jusqu’au bout ? Plus jamais ! Je déteste quand on nous prend pour des cons, parce qu’on est pas aussi bêtes que ça (…) Parce que clairement si on se met à parler vous allez être choqués, comme nous on l’a été. Là je vous parle à tête reposée, j’ai pleuré, j’ai pété un plomb mais parce que je déteste être prise pour une conne, une vraie conne (…) Alala, La bataille des couples… Je me rappellerai de ce programme, mais pas pour les bonnes raisons et attention pas des candidats. Les candidats il y en a qu’on kiffe, il y en a qu’on aime pas mais en tout cas de nos potes on est vraiment pas déçus, vraiment pas. C’est la mécanique qui nous dérange… Je dis ça, je dis rien ».

Il y a quelques heures de cela, Sarah Fraisou s’est envolée vers Dubaï. Un moment difficile pour celle qui a perdu beaucoup de poids. Elle a confié sur Snapchat: « Je suis triste de ouf, je suis dégoûtée. J’ai quand même laissé mon homme, il a des trucs à faire c’est la vie. Il faut savoir que nous ça fait un an et demi qu’on est ensemble et qu’on ne s’est jamais vraiment séparés autant de temps ou du moins voyagé l’un sans l’autre. C’est très bizarre, je pense que je vais m’en rendre encore plus compte ce soir quand je vais arriver à l’appart et que je vais être toute seule. Mon mari sache que je t’aime (…) Oui je suis contente d’aller à Dubaï (…) et en même temps j’ai laissé mon coeur à Paris.

Se quitter pour mieux se retrouver… Courage !