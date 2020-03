Entre Vincent Queijo et Rym, le coup de foudre a été immédiat. Depuis leur rencontre dans la Villa des cœurs brisés 5, ils ne se sont plus jamais quittés. Annoncés au casting de la Bataille des Couples 3, ils ont révélé l’unique raison qui pourrait les faire changer d’avis au cours d’une interview accordée à Gossip Room.

Tout d’abord, Vincent Queijo et Rym ont confirmé avoir été contactés pour faire la Bataille des Couples saison 3. « On nous a contactés. Maintenant on réfléchit (…) La Bataille des Couples, c’est la suite logique (…) C’est soit la Bataille des Couples soit rien », a déclaré la jeune femme. Seulement voilà, elle a également révélé la raison pour laquelle, leur participation pourrait être comprendre. « Nos projets personnels et en couple. J’aime beaucoup les aventures (…) Je sens que je suis très stable aujourd’hui dans ma vie et pourquoi pas participer dans une autre aventure, ça ne me dérange pas du tout (…) J’aime beaucoup et pourquoi pas », a ajouté la brune pulpeuse.

Serait-ce une façon de dire que les deux tourtereaux pourraient tout mettre de côté pour fonder une famille ? En ce moment, de nombreuses rumeurs annoncent que Rym serait d’ores et déjà enceinte de Vincent Queijo ! Quant à la belle Espagnole, elle aurait un projet hors télé-réalité plutôt intéressant. « Je suis en train de créer un blog pour que les femmes, on s’entraide entre nous. Parce que je vois qu’il y a trop de rivalité et de jugement entre nous : ‘pourquoi t’as fait ça ? pourquoi t’as fait ci ? Elle s’habille comme ça’. Et faire aussi connaître les témoignages des personnes qui ont peur de parler », a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, Vincent Queijo qui a eu peur d’avoir le Coronavirus a conclu cette entrevue avec une déclaration très touchante: « Je suis très heureux et je suis un homme changé« . Comme c’est mignon !

