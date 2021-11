LBDC3 : Virginie pète les plombs, les candidats redeviennent des bébés

Eva et Vivian ont gagné 15 000 euros durant l’épreuve flash. Mais vont-ils faire preuve d’égoisme en cette semaine de solidarité ? La réponse dans l’épisode 39 de La Bataille des Couples.

Au vu de tout ce qu’ils ont perdu, Eva et Vivian ont choisi de penser à eux et de garder la somme pour eux. Cette attitude énerve Virginie. L’heure est venue pour les candidats d’aller en épreuve arena sauf les roses et les oranges. Gauthier et Anastasia essayent de motiver Nicolo et Virginie qui sont en danger s’ils ne sont pas immunisés cette semaine. La blonde n’en peut plus. Nadège et Stefano ont demandé à Maxime de lui parler au vu de sa vidéo d’excuse. Ils ont été touchés. Ils tentent de négocier une potentielle alliance au cas où les gris se retrouvent à la table des pouvoirs. Les candidats reviennent en enfance pour l’épreuve arena où les candidats vont devoir jouer… au bébé.

Au programme ? Les nourrir de chamallows avec une longue cuillère avant de récupérer les clés tout en ayant les mains liées parmi une boites à jouets qui permettront de récupérer le biberon qu’il faudra envoyer dans le trou à bonne distance. Tiffany a réussi la dernière étape du premier coup. Ils sont immunisés. C’est serré entre Virginie et Anaïs, le suspens est insoutenable. Et ce sont les blancs qui échappent la nomination. Les bleus craquent d’être encore nominés. Nicolo reprend ses esprits et félicite sa chérie malgré tout. Pour la jeune femme, c’est la défaite de trop.

Maxime veut que Raphael mette son nom dans la table des pouvoirs. Vivian pense qu’il faut que les blancs soient nominés au vu du manque de respect d’Eddy. Les verts défendent leurs intérêts, ils sont entre les deux. Pour les gris, cela aidera à voir si Vivian est fiable. Raphael veut protéger son ami. Les verts, les gris et les noirs font une alliance. La villa part se détendre en soirée.