LBDC3 : Vivian déçu de Raphael, Mélanight perd ses copines

Romain et Mélanight ont été avantagés par Vivian Grimigni et Eva Ducci lors du premier épisode. Immunisés en remportant cette épreuve, ils éliminent Tiffany et Raphael. Ils sont suivis de Maxime et Valeriya. Sarah et Ahmed sont immunisés. Raphael en veut à Vivian d’avoir aidé les jaunes. Ambiance pour ce deuxième épisode !

Vivian est déçu que Raphael ait refusé son aide. Pour lui, c’était l’un de ses piliers et il se rend compte qu’ils ne sont plus alliés maintenant. Pour le moment, les verts restent alliés aux jaunes et gris. Des stratégies se font. Les cinq autres débarquent. Après quatre ans sans aventure, Anaïs Camizuli arrive toute stressée. Sarah Fraisou fait le point des alliances avec Léana et Julie. Melanight en profite pour se confier à Thibaud sur ce qu’il s’est passé en son absence. Julie a posté un surprenant message sur Instagram pique Melanight par rapport à Sarah Fraisou. Le ton monte. Elle est seule contre ses copines. Raphael et Tiffany ne parlent plus à Vivian et Eva même s’ils sont dans la même chambre.

Pour les cinq nouveaux portraits de l’aventure, Anaïs Camizuli et Stéphane sont les blancs. Ils se connaissent depuis longtemps car le papa de la candidate était son entraîneur. Ils ont toujours eu une relation ambiguë. Ils veulent se servir de cette aventure pour mieux se connaître et espèrent ressortir en couple. La jeune femme fait l’émission en partie pour Kessi. S’ils gagnent et rentrent en couple, ils auront tout gagner.

Lou et Kerch sont les roses. L’ex-candidate de The Circle était le crush du jeune homme. Il sait le canaliser mais leur manque de communication peut être une faille. Ils sont en couple depuis six mois et ils comptent faire le tour de l’Australie.

Nicolo et Virginie sont les bleus. Ils veulent apprendre à ne plus se clasher grâce à cette aventure et remporter l’aventure afin de commencer leur dolce vita en s’installant à Milan afin de quitter Paris.

Julie et Thibaud sont les violets. Ils veulent voir si leur couple récent est fait pour durer. Julie adore diriger mais ne veut pas l’être. Ils n’ont pas spécialement de stratégie, ils sont plus dans la compétition. Ils aimeraient faire un safari en Tanzanie.

Léana et Abou sont les oranges et sont en couple depuis trois semaines soit depuis la fin de La Villa des cœurs brisés 6. Elle veut prouver qu'elle n'est pas que la bimbo que l'on s'imagine malgré sa phobie de tomber des insectes et de porter des choses lourdes. Selon son chéri, elle sait faire semblant d'être bête alors que pas du tout. S'ils survivent à cette aventure, ils veulent s'installer ensemble.