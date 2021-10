LBDC3 : Vivian et Eddy en guerre, les mensonges éclatent

Raphael propose à toute la maison de partir à la plage pour se détendre avant la prochaine cérémonie. La bande organisée décide de titiller les roses en se mettant tous en maillot de la même couleur. Un épisode 30 haut en couleurs.

Vivian reproche à Eddy d’être méchant avec lui. Il a de plus en plus de doutes à son sujet. Le BFF d’Anais Camizuli n’arrive pas à le sentir et joue sur tous les tableaux. De son côté, Vivian le trouve méchant et aigri. Il rêve de le faire sortir, il le trouve invivable. C’est l’heure de l’épreuve flash. Eva et Vivian vont devoir se dévouer au nom de tous. Le ton monte entre Virginie et Vivian. Ils doivent enlever de l’argent à quatre couples: le jeune homme désigne les blancs, les bleus, les gris et les verts.

Eddy et Vivian règlent leurs comptes. Sarah et Ahmed demandent à Nicolo ce qu’il pense d’eux. Ils insistent et l’italien trouve cela bizarre. Il faut dire que Vivian a fait croire que les Bleus ont craché sur eux. L’heure de la cérémonie a sonné. Raphael et Tiffany en profitent pour féliciter les verts d’avoir enfin réussi une épreuve. Sarah est très fière d’Ahmed pour cette semaine du dévouement. Ils ont voulu donné une leçon aux roses qui ont nargué les rouges la semaine dernière. Les révélations (ou plutôt mensonges) de Vivian ressortent. Ahmed lâche tout. Les noirs sont très sereins : ils savent que leur alliance ne les fera pas sortir ce soir. Raphael et Tiffany sont les premiers à avoir été sauvés suivis de Virginie et Nicolo. Les roses réussiront ils à se faire sauver par la lumière ? Elsa demande à Gauthier et Anastasia de se rapprocher en attendant de savoir si les désorganisés vont perdre l’un de leurs alliés ou non… Suspens.