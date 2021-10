LBDC3 : Vivian et Eva seuls contre tous, Sarah et Ahmed abandonnent

Les verts et les rouges trouveront-ils un accord pour les nominés de la semaine à la table des pouvoirs ? S’ils ne switchent pas un couple nominé, Vivian et Eva ainsi que Sarah et Ahmed seront nominés à la place de tout le monde. Résumé de l’épisode 36 de La Bataille des Couples 3.

Vivian préfère de se sacrifier. Il justifie l’utilisation de l’anti-jeu. Le candidat estime qu’il ne peut pas la mettre à l’envers à ses amis et ne mérite pas cette table des pouvoirs surtout que cela s’est produit lors de la semaine des switch de binômes qui a engendré beaucoup de triche. Le retournement de vestes de Vivian énerve Sarah qui préfère demander à tout le monde de les éliminer. Ils rentrent à la villa et les candidats n’y comprennent rien. De là, grosses tensions éclatent à la villa. Sarah et Ahmed font leurs valises. Ils ne veulent pas rester dans de telles conditions. Pour eux, Vivian leur met encore à l’envers.

Les candidats tentent de se détendre à la plage avant la cérémonie qui s’annonce d’ores et déjà compliquée. Raphael s’explique avec Vivian puisqu’il veut savoir comment se positionne réellement son ami. Raphael veut voter contre lui. De retour à la villa, Elsa annonce une cérémonie surprise. Coup de théâtre, Sarah et Ahmed ont décidé de quitter l’aventure sans prévenir. Leurs amis sont déçus. Ils en veulent à Vivian de ce qu’il s’est passé à la table des pouvoirs.

Gros retournement de situation: au vu de l’abandon de Sarah et Ahmed, les oranges sont de retour. Nadège et Stefano vont pouvoir se venger. De plus, les votes sont individuels pour départager si Vivian et Eva doivent rester ou non. Eddy et Anaïs veulent venger leurs amis. Raphael n’a plus du tout confiance en Vivian… cela s’annonce très mal pour lui !