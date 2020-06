Il y a quelques semaines, Léa Mary révélait qu’elle comptait se faire refaire les fesses. Seulement voilà, les plans de celle qui aurait été larguée par Sebydaddy à cause de sa dépression ont changé. A tel point qu’elle a tenu à mettre ses followers en garde sur Snapchat. STAR24 vous en dit plus.

Il y a quelques jours, Léa Mary se faisait tacler par Booba après s’être confiée sur sa chirurgie des fesses. De ce fait, la candidate de télé-réalité a rebondi en lâchant: « Je suis tranquillement en train de bronzer à la piscine. Quand tout d’un coup, tout le monde m’envoie la story de monsieur Booba dans laquelle je figure en train de dire qu’il faut que je me fasse enlever des fesses (…) Frère, déjà j’ai envie de te dire, t’as quarante pige. Qu’est-ce que t’as à regarder les storys des gens de télé-réalité ? Je ne comprends pas ton délire. En plus de ça, tu m’as DM et je t’ai pas rep (…) Qu’est-ce qui te choque dans les gros culs ? Ta baby mama à Miami m’a même demandé le nom de mon chirurgien. C’est bon, laisse moi tranquille ». Pour rappel, elle s’expliquait sur le fait que le confinement avait décalé son rendez-vous pour réduire le volume de ses fesses.

Malheureusement, les plans ont changé pour la chérie de Sebydaddy. Léa Mary a révélé: « Je sors du rendez-vous avec le chirurgien. Je voulais me faire enlever des fesses et me faire rattraper mais il n’y a rien n’a faire. On ne peut pas liposucer une fesse, c’est impossible. Aujourd’hui, le poids de ma fesse est trop lourd pour en enlever, les remonter ou faire quoi que ce soit (…) Je vais devoir vivre avec et accepter et être complexé toute ma vie. Franchement, si j’ai un conseil à vous donner : c’est de ne jamais vous faire opérer en Tunisie. Jamais ! Ils m’ont n*qué ma vie (…) Je me dis que dans la vie, il y a pire, qu’il faut relativiser et que je vais apprendre à vivre avec ».

