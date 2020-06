Dans quelques semaines, les téléspectateurs vont pouvoir suivre les aventures de Sebydaddy et Léa Mary dans « Les 10 Couples Parfaits saison 4 ». Dans celles-ci, le duo se serait même fiancé. Seulement voilà, tout cela fait désormais parti du passé. Mais que s’est-il passé ? Ils ont enfin donné la réponse.

Il y a quelques jours, Sebydaddy annonçait sa rupture brutale avec Léa Mary. Interrogée à ce sujet, la brune pulpeuse a pris la parole sur Snapchat où elle s’est affichée en larmes. Elle a d’abord commencé par lâcher : « Vous êtes nombreux, nombreuses à me demander des explications etc. Si je ne le fais pas c’est que je ne me sens pas prête à le faire. Tout simplement. J’aime pas trop afficher ma vie sur les réseaux sociaux (…) Je m’exprimerais quand je serais prête ».

Quelques instants plus tard, Léa Mary a ajouté: « En gros, avec Seb on est venu à Dubaï ensemble en mars (…) Avec le coronavirus, on ne savait pas où allait pour qu’on puisse être ensemble (…) J’ai pris des médicaments pour l’acné (…) C’est très dur (…) C’est un traitement très compliqué (…) On faisait que s’embrouiller (…) Je ne suis plus dans le même appartement que lui (…) J’ai toujours l’espoir que ça s’arrange (…) ça fait longtemps qu’on s’aime. C’est jamais facile l’amour (…) On a manqué de communication (…) Ce n’est pas une raison valable pour quitter une personne ».

De son côté, Sebydaddy a ajouté : « Ça me fait de la peine (…) On ne s’entendait pas, on s’embrouillait (…) On s’engueulait trop. Le confinement c’est dur (…) Ce n’est pas facile de mon côté (…) Elle a pris des médicaments qui l’ont rendu difficiles (…) Je suis parti à Dubai pour elle. Je n’ai pas vu ma famille depuis septembre pour elle (…) J’avais l’impression qu’elle me manquait de reconnaissance (…) Le problème c’est qu’on s’est trop engueulé dessus ».

Pensez-vous qu’un retour de flammes est possible entre Léa Mary et Sebydaddy ?

