Cela fait maintenant plusieurs jours qu’un gros mouvement s’est mis en place avec la mort de George Floyd. Maintenant voilà, entre les manifestations et les coups de gueule sur les réseaux sociaux, les langues se délient. Au grand désarroi de Lea Michele qui vient de se retrouver dans une grosse polémique. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, Lea Michele annonçait qu’elle était enceinte de son premier enfant. Mais après la joie, place aux foudres désormais. Tout a commencé avec le tweet qu’elle a posté pour rendre hommage à George Floyd où elle a écrit: « George Floyd ne le méritait pas. Ce n’était pas un incident isolé et cela doit prendre fin. #BlackLivesMatter ». Seulement voilà, ce message a vite fait réagir Samantha Ware alias Jane Hayward dans la saison 6 de GLEE. Selon l’actrice, son ancienne camarade n’a pas toujours été tendre avec elle et d’autres actrices.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020