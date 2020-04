Si vous êtes connectés à Instagram, vous n’avez pas pu louper la télé-réalité made by Aqababe sur Instagram. Celle-ci vise à trouver l’amour pour Illan avec en animatrice Sarah Lopez et Sarah Fraisou en coach love. Mais hier soir, leur live a eu un gros rebondissement à cause des révélations de Léana. Ça balance !

Il y a quelques jours, Léana et Illan rompaient. Depuis, ils se sont affichés de nouveau proches à travers les lives organisés pendant le confinement avant de se déchirer encore une fois. Et on comprend mieux pourquoi. La belle brune a enfin lâché une bombe concernant leur rupture dans sa story où elle a écrit: « Donc moi, je reste sage quand je pars en vacances à Miami. Et je crame qu’Illan a bien couché avec une autre ou plus quand il était à Los Angeles. Quand il me disait qu’on était en couple et quand j’étais sérieuse. On me la met toujours à l’envers ».

Mais l’ennemie jurée de Cassandra ne s’est pas arrêtée là. En plein live, elle a réglé ses comptes avec Illan. De là, Léana a lâché encore une fois dans sa story: Il parle au tél avec ma mère, je parle avec sa mère. Je l’invite chez moi. Je prends soin de lui. Et il se permet de me ch*er dessus quand il part à LA. Mais mdr ! Je suis choquée de la merde que c’est (…) Ça me rend triste pour de vrai. Je m’étais attachée à cette personne. J’étais sincère avec lui. Même si au début, ça ne l’était pas. Au fil du temps, on a kiffé. Mais lui, n’a pas été sincère de A à Z (…) Quand je me dis en couple avec quelqu’un, je ne trompe pas ».

Un retour de flammes serait-il possible entre Illan et celle qui veut absolument devenir maman ?

