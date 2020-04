Bien que la diffusion des « Anges 12 » soit actuellement interrompue, Chani a fait des révélations sur son aventure où elle a trahi sa BFF Yumee au cours d’une interview accordée à Sam Zirah et elle n’y va pas de mains mortes. STAR24 vous raconte tout.

Comme vous avez pu le voir dans les premiers épisodes, le tournage des Anges 12 a été explosif pour Chani. Notamment à cause de sa trahison envers Virgil et Yumee lorsqu’elle a couché avec Illan. D’ailleurs, qui est le meilleur coup des deux ? Celle qui s’est transformée physiquement a lâché: « A moi toute seule je m’en sors mieux (…) Si j’ai trompé Virgil, ce n’est pas pour rien ! Je pense qu’on est pas compatibles (…) Parfois ça matchait parfois ça matchait pas (…) Dans une villa c’est compliqué d’avoir des moments d’intimité avec beaucoup de gens autour et que cela se passe bien« . Accusée d’avoir fait cela pour le buzz, elle a ajouté: « Tout le monde a pensé ça (…) Ce n’est pas vrai. Je n’ai pas fait ça pour la télé. J’ai fait ça parce que ça s’est fait ».



Concernant ses rapports actuels avec Virgil, Chani a apporté plus de détails: « Virgil m’a trompée en fin de tournage avec quelqu’un qui arrivera dans les Anges à la fin du tournage (…) On a vécu deux mois et demi ensemble. On était cul et chemise. Je n’étais pas amoureuse mais j’étais bien avec lui. Je l’aimais beaucoup beaucoup (…) Il a fait ce qu’il avait à faire. Je n’ai pas souhaité continuer quoi que ce soit ». Au moins, cela a le mérite d’être clair.

Et Illan dans toute cette histoire ? « On est pas en bons termes du tout (…) C’est un petit con (…) Il a sorti des vidéos. Il a mal parlé de moi (…) Directement, je l’ai eu deux fois par messages vocaux. Il avait dit un truc de m*rde (…) Des vidéos où il parle des candidats, il dit des conneries et il parle mal (…) Il a très mal parlé » a répondu la jeune femme.

Bien que la diffusion des « Anges 12 » soit actuellement interrompue, Chani a fait des révélations sur son aventure où elle a trahi sa BFF Yumee au cours d’une interview accordée à Sam Zirah et elle n’y va pas de mains mortes. STAR24 vous raconte tout.

Comme vous avez pu le voir dans les premiers épisodes, le tournage des Anges 12 a été explosif pour Chani. Notamment à cause de sa trahison envers Virgil et Yumee lorsqu’elle a couché avec Illan. D’ailleurs, qui est le meilleur coup des deux ? Celle qui s’est transformée physiquement a lâché: « A moi toute seule je m’en sors mieux (…) Si j’ai trompé Virgil, ce n’est pas pour rien ! Je pense qu’on est pas compatibles (…) Parfois ça matchait parfois ça matchait pas (…) Dans une villa c’est compliqué d’avoir des moments d’intimité avec beaucoup de gens autour et que cela se passe bien« . Accusée d’avoir fait cela pour le buzz, elle a ajouté: « Tout le monde a pensé ça (…) Ce n’est pas vrai. Je n’ai pas fait ça pour la télé. J’ai fait ça parce que ça s’est fait ».



Concernant ses rapports actuels avec Virgil, Chani a apporté plus de détails: « Virgil m’a trompée en fin de tournage avec quelqu’un qui arrivera dans les Anges à la fin du tournage (…) On a vécu deux mois et demi ensemble. On était cul et chemise. Je n’étais pas amoureuse mais j’étais bien avec lui. Je l’aimais beaucoup beaucoup (…) Il a fait ce qu’il avait à faire. Je n’ai pas souhaité continuer quoi que ce soit ». Au moins, cela a le mérite d’être clair.

Et Illan dans toute cette histoire ? « On est pas en bons termes du tout (…) C’est un petit con (…) Il a sorti des vidéos. Il a mal parlé de moi (…) Directement, je l’ai eu deux fois par messages vocaux. Il avait dit un truc de m*rde (…) Des vidéos où il parle des candidats, il dit des conneries et il parle mal (…) Il a très mal parlé » a répondu la jeune femme.