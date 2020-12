Il y a presque un an, Cloé Cooper s’envolait vers l’Asie et Dubaï afin de tenter sa chance en tant que mannequin dans les Anges 12. Mais c’est en dehors de la télé-réalité que celle qui a clashé Hagda Prata a décidé de dévoiler son nouveau projet. STAR24 vous raconte tout.

Juste après la diffusion de son départ des Anges 12, Seb Pinelli en a profité pour faire le bilan de son aventure et surtout, une magnifique déclaration d’amour à Cloé Cooper qui partage sa vie depuis bientôt un an. « Voilà l’aventure est terminée pour moi ! J’ai pas réussi mon enjeu pro mais j’ai rencontré la plus belle personne au monde qui est aujourd’hui mon âme sœur depuis 10 mois ♥️♥️♥️♥️. Il aura fallu 1 bisou dans un jeu pour que tout bascule dans ma tête et me donne l’envie d’apprendre à te connaître Réellement ! ☺️ Merci aux Anges 12 de m’avoir permis de rencontrer @cloecooper_off !!! Je repars de cette aventure + grand et surtout …. HEUREUX 😍😍😍😍. J’espère que notre histoire ne s’arrêtera JAMAIS !!!! 🙏🏼. ♥️♥️♥️Je t’aime mon amour ♥️♥️♥️. (Toi aussi @babyriogolden 🐶) » a-t-il écrit sur Instagram.

Aujourd’hui, c’est pour un autre sujet que Cloé Cooper fait parler d’elle. En effet, celle qui a avoué son plus gros mensonge dans les Anges 12 vient de lancer sa propre marque de bijoux qui sera bientôt disponible à la vente. C’est sur ses réseaux sociaux qu’elle a annoncé la bonne nouvelle par le message suivant: « J-4 . Tellement fière de vous annoncer enfin la sortie de ma marque de bijoux @lateliergiu ce dimanche 6 décembre à 12h et de débuter cette nouvelle aventure ensemble après des mois de travail. Merci à tous ceux qui m’ont aidé à réaliser ce projet et merci à vous de me suivre quotidiennement ❤️« .

On a hâte de découvrir les produits qu’elle nous réserve… Pas vous ?

