Il y a quelques semaines, Hagda Prata faisait son retour sur les écrans dans « Les Ange 12 Asian Dream ». Lors de cette aventure, la belle brune a retrouvé son ami Illan mais a également craqué pour Seb. Désormais séparés, la Brésilienne a donné son avis sur sa relation actuelle avec Cloé Cooper. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’est pas tendre.

Hagda Prata est actuellement en couple avec l’un de ses ex. Ils filent le parfait amour. Mais avant cela, elle a eu une petite histoire avec Sebastien Pinelli dans les Anges 12. Mais que s’est-il passé entre eux ? La jeune femme a fait des révélations à ce sujet au micro de Sam Zirah. « On s’était mis d’accord depuis le début que l’on ne voulait pas de relation comment dire… On ne cherchait pas l’amour (…) Une belle histoire sans penser à après (…) Je voulais être tranquille à ce moment-là (…) Lui aussi il voulait voyager (…) Je ne voulais pas souffrir, lui non plus (…) Pour moi tout allait bien. On était conscients des choses (…) Avec le temps, il est tombé amoureux (…) Moi j’étais butée (…) Je vivais le côté professionnel (…) Il a décidé de ne pas continuer pour ne pas qu’il souffre. Deux jours après on s’est remis ensemble parce qu’il me manquait (…) Sauf que j’ai quitté le programme le lendemain (…) On ne s’est jamais revu », a-t-elle commencé par raconter.

Avant de poursuivre: « J’ai dit que j’allais l’attendre et qu’on allait se revoir (…) Son ex Camille m’a dit que moi c’était juste pour la télé (…) Je me suis sentie prise pour une c*nne (…) C’est une fille toujours très amoureuse (…) Elle m’a poussée à bout (…) Il avait toutes nos conversations à Camille alors qu’il me disait qu’il ne voulait plus d’elle (…) Seb ne la laissait partir, il voulait la garder sous le coude« . D’ailleurs, elle a un avis bien tranché sur sa relation avec Cloé Cooper puisqu’elle a lâché: « Je pense qu’il n’est pas sincère et qu’il se sert de Cloé (…) Ce n’est pas un mauvais garçon (…) Il fait en sorte que tout soit en sa faveur. Il manipule les situations et fait très attention à ce qu’il dit ».

