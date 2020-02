Alors que des rumeurs annonçaient Sarah Lopez enceinte ou encore fiancée à Jonathan Matijas, le jeune homme vient de faire une annonce choc. En effet, il a révélé que celle qui vient de changer de look et lui avaient rompu dans un long message déchirant sur Instagram. STAR24 vous donne tous les détails.

Contre toute attente, Jonathan Matijas n’est pas venu en tant que footballeur mais en tant que cascadeur. En tout cas, des rumeurs l’annonçaient fiancé à Sarah Lopez. Chez Melty, il avait déclaré: « On peut pas trop t’en dire parce que si tu veux, pendant l’aventure, il y a eu de grosses étapes et elles marquent justement notre futur proche et c’est pour ça qu’on en parlera bientôt mais pas de suite ! ».

Malheureusement, ce vendredi 21 février 2020, Jonathan Matijas a fait une annonce qui a surpris tout le monde. En effet, il vient d’officialiser leur rupture dans sa story Instagram par un long message où il a déclaré: « L’amour ne suffit pas toujours. J’ai mal au cœur en écrivant ces mots mais je dois assumer. Je ne blâme pas Sarah, je ne blâme pas la vie car j’ai vécu ma plus belle histoire. Mais depuis un moment déjà l’incompatibilité de nos caractères me pèse trop lourd… Plus lourd que le bon que nous vivions. Je m’en veux de nous faire pleurer mais un homme ça doit avoir l courage de prendre une décision difficile. Je ne m’attends pas à ce que tout le monde comprenne et je ne sais pas quand ni même si je m’exprimerais un jour sur notre rupture. Je me suis battu pour ne pas prendre cette décision mais depuis trop longtemps déjà j’étais un homme amoureux mais plus heureux. »

On ignore encore les raisons de cette fameuse rupture. Pour le moment, Sarah Lopez n’a pas réagi aux propos de Jonathan Matijas…

