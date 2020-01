Dans quelques jours, Sarah Lopez sera de retour sur les écrans. En effet, la jeune femme figure au casting des Anges 12 à Hong Kong. Mais avant cela, elle a pris la parole après avoir subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant à réduire sa poitrine. Ambiance.

L’année 2020 a commencé avec un changement de taille pour Sarah Lopez. En effet, la chérie de Jonathan Matijas a décidé de subir une réduction mammaire. Chose qu’elle a expliqué sur Instagram. « À 21 ans, j’ai pris la grande décision de me faire opérer. J’ai subi une augmentation mammaire pour me sentir plus femme (…) Avec la boule au ventre et le cerveau d’une petite nana qui sortait d’une adolescence faite de complexes, j’ai opté pour des maxi prothèses. Pour la petite anecdote, j’avais un bonnet A. J’ai, à l’époque, gagné un peu en assurance mais je n’ai jamais été sûre de moi. Jamais. Même si je l’ai exposée dans des décolletés vertigineux, ma poitrine n’était en fait qu’un moyen de camoufler mon manque de confiance en moi. Avec le temps qui passe, les idées plus claires, un regard plus positif sur moi-même, sur l’avenir et mon envie grandissante de devenir maman un jour, j’ai ressenti le besoin de retourner sur le billard pour une réduction mammaire, cette-fois (…) Aujourd’hui, je veux poster ce message pour vous amener à réfléchir à chacun de vos actes. Mais aussi et surtout, pour vous dire que les erreurs se réparent dans la plupart des cas. Bien entendu, vous pourriez les éviter. Posez déjà un regard bienveillant sur vous avant de vouloir que celui des autres change. Apprenez à vous aimer. Rien n’est impossible. #nouveaudepart« .



Voir cette publication sur Instagram #dollyparton #dollypartonchallenge Une publication partagée par SARAH LOPEZ (@sarahlopezoff) le 25 Janv. 2020 à 8 :49 PST

Une fois chose faite, Sarah Lopez a donné des nouvelles de son opération sur Snapchat. Ainsi, elle a raconté: « Le chirurgien est vachement content du résultat. Moi aussi je le suis quand je vois ma poitrine sans la brassière pour l’instant que je dois garder un petit moment. Du coup, je suis super contente et je vois vachement l’évolution déjà par rapport à avant et ça va beaucoup mieux avec mon corps (…) J’ai plus les pansements à faire tous les jours et je peux beaucoup mieux bouger mes bras ». On a hâte de voir tout cela !

Dans quelques jours, Sarah Lopez sera de retour sur les écrans. En effet, la jeune femme figure au casting des Anges 12 à Hong Kong. Mais avant cela, elle a pris la parole après avoir subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant à réduire sa poitrine. Ambiance.

L’année 2020 a commencé avec un changement de taille pour Sarah Lopez. En effet, la chérie de Jonathan Matijas a décidé de subir une réduction mammaire. Chose qu’elle a expliqué sur Instagram. « À 21 ans, j’ai pris la grande décision de me faire opérer. J’ai subi une augmentation mammaire pour me sentir plus femme (…) Avec la boule au ventre et le cerveau d’une petite nana qui sortait d’une adolescence faite de complexes, j’ai opté pour des maxi prothèses. Pour la petite anecdote, j’avais un bonnet A. J’ai, à l’époque, gagné un peu en assurance mais je n’ai jamais été sûre de moi. Jamais. Même si je l’ai exposée dans des décolletés vertigineux, ma poitrine n’était en fait qu’un moyen de camoufler mon manque de confiance en moi. Avec le temps qui passe, les idées plus claires, un regard plus positif sur moi-même, sur l’avenir et mon envie grandissante de devenir maman un jour, j’ai ressenti le besoin de retourner sur le billard pour une réduction mammaire, cette-fois (…) Aujourd’hui, je veux poster ce message pour vous amener à réfléchir à chacun de vos actes. Mais aussi et surtout, pour vous dire que les erreurs se réparent dans la plupart des cas. Bien entendu, vous pourriez les éviter. Posez déjà un regard bienveillant sur vous avant de vouloir que celui des autres change. Apprenez à vous aimer. Rien n’est impossible. #nouveaudepart« .



Voir cette publication sur Instagram #dollyparton #dollypartonchallenge Une publication partagée par SARAH LOPEZ (@sarahlopezoff) le 25 Janv. 2020 à 8 :49 PST

Une fois chose faite, Sarah Lopez a donné des nouvelles de son opération sur Snapchat. Ainsi, elle a raconté: « Le chirurgien est vachement content du résultat. Moi aussi je le suis quand je vois ma poitrine sans la brassière pour l’instant que je dois garder un petit moment. Du coup, je suis super contente et je vois vachement l’évolution déjà par rapport à avant et ça va beaucoup mieux avec mon corps (…) J’ai plus les pansements à faire tous les jours et je peux beaucoup mieux bouger mes bras ». On a hâte de voir tout cela !