Cela fait plus de dix mois que Sarah Lopez et Jonathan Matijas filent le parfait amour. Après avoir vu de nombreuses rumeurs circuler au sujet de leur couple, ils ont décidé de mettre fin au suspens au micro de nos confrères de Melty. STAR24 vous donne tous les détails.

Sarah Lopez est de retour dans les Anges 12 Asian Dream. D’ailleurs, celle qui a subi une nouvelle intervention chirurgicale est venue en compagnie avec son chéri Jonathan Matijas. Tout d’abord, la jeune femme est revenue sur les fameuses rumeurs de grossesse dont elle fait l’objet depuis plusieurs mois. Ainsi, elle a révélé à nos confrères de Melty: « Ça me met un peu la pression parce que je me dis ‘wahou, ça y est j’ai un peu grossis du ventre je suis enceinte’ (rires) Mais oui c’est vrai que les gens me connaissent depuis un petit moment maintenant, je commence à prendre de l’âge et c’est vrai qu’il y en a beaucoup qui se posent la question : Quand est-ce que tu auras un bébé etc. Mais on prend le temps au temps et ça arrivera quand ça arrivera. On se prend pas la tête pour ça !Ça me met un peu la pression parce que je me dis ‘wahou, ça y est j’ai un peu grossis du ventre je suis enceinte’ (rires) Mais oui c’est vrai que les gens me connaissent depuis un petit moment maintenant, je commence à prendre de l’âge et c’est vrai qu’il y en a beaucoup qui se posent la question : Quand est-ce que tu auras un bébé etc. Mais on prend le temps au temps et ça arrivera quand ça arrivera. On se prend pas la tête pour ça ! »



Mais avant le bébé, on se demande si Jonathan Matijas et Sarah Lopez n’ont pas sauté un cap dans leur histoire comme par exemple des fiançailles ou un appartement à deux. C’est ces propos du beau brun qui nous ont fait douter: « On peut pas trop t’en dire parce que si tu veux, pendant l’aventure, il y a eu de grosses étapes et elles marquent justement notre futur proche et c’est pour ça qu’on en parlera bientôt mais pas de suite ! »

Affaire à suivre donc !

