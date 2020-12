Quelques semaines après sa participation aux Anges 12, Virgil pétait les plombs et se faisait interner en hôpital psychiatrique. Aqababe a donné quelques détails sur les raisons de son séjour dans cet établissement. STAR24 vous explique tout.

Le dernier tournage de Virgil a été riche en émotions notamment à cause de sa relation avec Chani dans les Anges 12. Cette dernière s’était exprimée à ce sujet au micro de Sam Zirah et a raconté: « A moi toute seule je m’en sors mieux (…) Si j’ai trompé Virgil, ce n’est pas pour rien ! Je pense qu’on est pas compatibles (…) Parfois ça matchait parfois ça matchait pas (…) Dans une villa c’est compliqué d’avoir des moments d’intimité avec beaucoup de gens autour et que cela se passe bien (…) Je n’ai pas fait ça pour la télé. J’ai fait ça parce que ça s’est fait (…) Virgil m’a trompée en fin de tournage avec quelqu’un qui arrivera dans les Anges à la fin du tournage (…) On a vécu deux mois et demi ensemble. On était cul et chemise. Je n’étais pas amoureuse mais j’étais bien avec lui. Je l’aimais beaucoup beaucoup (…) Il a fait ce qu’il avait à faire. Je n’ai pas souhaité continuer quoi que ce soit ».

Seulement voilà, depuis un petit moment, Virgil s’est coupé de tout cela et a même fait un séjour dans un établissement spécialisé. Aqababe a apporté quelques précisions à ce sujet et a raconté: « Virgil le pauvre avait été interné et a coupé tout contact avec le milieu. Il nous a tous supprimé de snap je suis triste pour lui. Il a pété un plomb à cause de la télé, de ses histoires, argent, placement de produits… C’est un milieu qui n’est pas facile ».

Depuis, Virgil demeure toujours autant silencieux sur les réseaux sociaux. Nous espérons qu’il va mieux en tout cas.

