Il y a quelques mois, Illan s’affichait plus amoureux que jamais de Yumee. Malheureusement, malgré son souhait de s’installer à Paris par amour, le candidat est retourné à la case célibataire. L’occasion pour la belle blonde de se confier sur leur relation passée chez Sam Zirah. STAR24 vous raconte tout.

Yumee a été découverte dans l’île de la Tentation. Mais c’est dans les Anges 12 que l’on pourra la voir faire ses preuves en tant que DJette. A cette occasion, la jeune femme a accordé une interview à Sam Zirah. Dans celle-ci, elle s’est exprimée sur sa relation passée avec Illan et a confié: « Je pense qu’Illan quand il m’a connu, il avait beaucoup entendu parler de moi et moi aussi sauf que je ne l’ai pas jugé. Je pense que lui a vu la fille tentatrice, chaudasse et mauvaise et que c’est pour ça qu’il n’a pas réussi à être sincère avec moi. Je pense que c’est pour ça qu’il a été faux avec moi » !



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yumee (@yumee.kty) le 29 Janv. 2020 à 10 :11 PST

Pour rappel, Illan avait posté un long message au moment de sa rupture avec Yumee. Ainsi, il avait écrit: « Ce voyage à Hong Kong m’aura coûté très cher … @yumee.kty et moi c’est terminé ! Je ne suis pas parfait, mais cette relation était plus que sincère ! Il y a eu beaucoup d’amour en très peu de temps … Au début de notre relation, j’ai privilégié mon côté show man dans une aventure, ce qui m’a suivi et aujourd’hui la cause de cette séparation .. Avec l’appuie bien sûr de certaines personnes mal attentionnées qui mélangent tout … Je n’ai rien à dire de négatif sur cette relation car elle a été très belle. Je prends l’entière responsabilité de ce qu’il s’est passé. On fait tous des erreurs, le tout c’est de les assumer. Je vous pries de ne pas croire que cette relation était une fake relation pour le buzz, comme certains ont bien pu le penser. J’ai juste voulu y croire et ça n’a pas fonctionné.. Je souhaite beaucoup de bonheur à yumee. Un grand merci à ceux qui me soutiennent, car je dois avouer que c’est pas facile 😔🥀… »

Selon certaines rumeurs, Yumee aurait retrouvé l’amour avec Antoine…

Il y a quelques mois, Illan s’affichait plus amoureux que jamais de Yumee. Malheureusement, malgré son souhait de s’installer à Paris par amour, le candidat est retourné à la case célibataire. L’occasion pour la belle blonde de se confier sur leur relation passée chez Sam Zirah. STAR24 vous raconte tout.

Yumee a été découverte dans l’île de la Tentation. Mais c’est dans les Anges 12 que l’on pourra la voir faire ses preuves en tant que DJette. A cette occasion, la jeune femme a accordé une interview à Sam Zirah. Dans celle-ci, elle s’est exprimée sur sa relation passée avec Illan et a confié: « Je pense qu’Illan quand il m’a connu, il avait beaucoup entendu parler de moi et moi aussi sauf que je ne l’ai pas jugé. Je pense que lui a vu la fille tentatrice, chaudasse et mauvaise et que c’est pour ça qu’il n’a pas réussi à être sincère avec moi. Je pense que c’est pour ça qu’il a été faux avec moi » !



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yumee (@yumee.kty) le 29 Janv. 2020 à 10 :11 PST

Pour rappel, Illan avait posté un long message au moment de sa rupture avec Yumee. Ainsi, il avait écrit: « Ce voyage à Hong Kong m’aura coûté très cher … @yumee.kty et moi c’est terminé ! Je ne suis pas parfait, mais cette relation était plus que sincère ! Il y a eu beaucoup d’amour en très peu de temps … Au début de notre relation, j’ai privilégié mon côté show man dans une aventure, ce qui m’a suivi et aujourd’hui la cause de cette séparation .. Avec l’appuie bien sûr de certaines personnes mal attentionnées qui mélangent tout … Je n’ai rien à dire de négatif sur cette relation car elle a été très belle. Je prends l’entière responsabilité de ce qu’il s’est passé. On fait tous des erreurs, le tout c’est de les assumer. Je vous pries de ne pas croire que cette relation était une fake relation pour le buzz, comme certains ont bien pu le penser. J’ai juste voulu y croire et ça n’a pas fonctionné.. Je souhaite beaucoup de bonheur à yumee. Un grand merci à ceux qui me soutiennent, car je dois avouer que c’est pas facile 😔🥀… »

Selon certaines rumeurs, Yumee aurait retrouvé l’amour avec Antoine…