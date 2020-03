Alors que le tournage des « Apprentis Aventuriers 5 » était sur le point de commencer, les plans ont changé. En effet, la pandémie du Coronavirus a interrompu de nombreuses émissions comme « Love Island » ou encore « Pekin Express ». Toujours en Thaïlande, Milla Jasmine a révélé pourquoi elle ne souhaite pas rentrer en France pour le moment.

Il y a quelques jours, Milla Jasmine donnait de ses nouvelles après l’annulation du tournage des Apprentis Aventuriers 5. Ainsi, celle qui a failli rompre avec Mujdat a confié sur Snapchat: » J’espère que vous êtes en sécurité. (…) Sachez que nous sommes en sécurité. Pour des raisons qui sont tout à fait normales on a du stopper le tournage. (…) La production a fait en sorte qu’on puisse être en sécurité. C’est vrai que nous on avait déjà commencé la survie donc on n’était pas du tout au courant de ce qu’il se passait. On était à mille lieues et d’un coup on sort (…) Je ne peux pas vous en dire plus mais on ne peut pas reprendre le tournage pour le moment. On ne sait pas quand on pourra le reprendre parce qu’il y a des choses beaucoup plus graves et importantes à gérer d’abord. Donc tant que la situation n’est pas maîtrisée et neutralisée pour le moment tout est en stand-by ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MILLA JASMINE (@millajasmineoff) le 4 Mars 2020 à 8 :59 PST

Seulement voilà, la jeune femme a décidé de ne pas rentrer en France contrairement à ses camarades. D’ailleurs, elle a expliqué pourquoi : « C’est un secret pour personne, mais il a quatre jours, Mujdat et moi et d’autres candidats ont été en tournage. Le tournage a dû s’interrompre par rapport à la situation mondiale (…) On a décidé de mettre fin au tournage (…) Suite à ça avec tous les candidats, on est restés à l’hôtel avant de trouver une solution (…) La production voulait qu’on rentre pour notre sécurité. La plupart des candidats sont rentrés. Moi après avoir toisé mes amis et surtout ma famille, notamment ma maman. Elle m’a demandé de ne pas rentrer. Elle pense que je suis plus en sécurité ici, qu’en France ».

Que pensez-vous de Milla Jasmine qui a récemment été stalkée par un ex ?

Alors que le tournage des « Apprentis Aventuriers 5 » était sur le point de commencer, les plans ont changé. En effet, la pandémie du Coronavirus a interrompu de nombreuses émissions comme « Love Island » ou encore « Pekin Express ». Toujours en Thaïlande, Milla Jasmine a révélé pourquoi elle ne souhaite pas rentrer en France pour le moment.

Il y a quelques jours, Milla Jasmine donnait de ses nouvelles après l’annulation du tournage des Apprentis Aventuriers 5. Ainsi, celle qui a failli rompre avec Mujdat a confié sur Snapchat: » J’espère que vous êtes en sécurité. (…) Sachez que nous sommes en sécurité. Pour des raisons qui sont tout à fait normales on a du stopper le tournage. (…) La production a fait en sorte qu’on puisse être en sécurité. C’est vrai que nous on avait déjà commencé la survie donc on n’était pas du tout au courant de ce qu’il se passait. On était à mille lieues et d’un coup on sort (…) Je ne peux pas vous en dire plus mais on ne peut pas reprendre le tournage pour le moment. On ne sait pas quand on pourra le reprendre parce qu’il y a des choses beaucoup plus graves et importantes à gérer d’abord. Donc tant que la situation n’est pas maîtrisée et neutralisée pour le moment tout est en stand-by ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MILLA JASMINE (@millajasmineoff) le 4 Mars 2020 à 8 :59 PST

Seulement voilà, la jeune femme a décidé de ne pas rentrer en France contrairement à ses camarades. D’ailleurs, elle a expliqué pourquoi : « C’est un secret pour personne, mais il a quatre jours, Mujdat et moi et d’autres candidats ont été en tournage. Le tournage a dû s’interrompre par rapport à la situation mondiale (…) On a décidé de mettre fin au tournage (…) Suite à ça avec tous les candidats, on est restés à l’hôtel avant de trouver une solution (…) La production voulait qu’on rentre pour notre sécurité. La plupart des candidats sont rentrés. Moi après avoir toisé mes amis et surtout ma famille, notamment ma maman. Elle m’a demandé de ne pas rentrer. Elle pense que je suis plus en sécurité ici, qu’en France ».

Que pensez-vous de Milla Jasmine qui a récemment été stalkée par un ex ?