Jessica Thivenin serait-elle jalouse de Shanna Kress ? Alors que les premières saisons des Marseillais ont été dévoilées sur 6TER, les saisons où la brune est avec Thibault Garcia sont indisponibles. Mais est-ce le cas ? La maman de Maylone a enfin pris la parole à ce sujet.

Depuis quelques jours, les fans peuvent retrouver les épisodes des Marseillais à Rio en replay. Mais où sont passées les saisons précédentes ? Le compte Instagram @aka.tvshow a révélé pourquoi et c’est en partie pour cela que Jessica Thivenin l’aurait bloqué. Ainsi, il a révélé: « Parce que j’ai dis la vérité, 6play ils ont mis toutes les saisons des Marseillais. Sauf Miami et Cancun celles où Thibault était en couple avec Shanna. Et bah c’est Jess et lui qui ont demandé de ne pas diffuser ces deux saisons ».

Jessica Thivenin qui a avoué avoir récemment songé au bistouri a décidé de s’exprimer à ce sujet. « Je vois plein de messages privés où on me demande pour qui je me prends d’avoir interdit la diffusion sur 6play des Marseillais à Miami et à Cancun. Mais en fait, vous croyez que je suis qui pour dire à W9, M6 et Benijay de ne pas diffuser ces saisons. Et en vrai, ça me fait quoi ? S’il y a des trucs que je ne veux pas voir, ce sont mes saisons où j’ai honte de comment je me comportais avec mon caractère (…) Je vous jure que je n’ai dit à personne de ne pas les diffuser. Sinon, j’aurais bien voulu qu’ils ne diffusent pas Rio (…) C’est dur pour moi de me voir comme ça, vous croyez quoi ? », a-t-elle expliqué.

Bon et bien c’est clair, il ne s’agit que d’une vilaine intox donc ! Quelle est votre saison préférées des Marseillais ? Quel moment vous a le plus marqué de toutes les saisons confondues ?

